CBSE issues final reminder: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में 12वीं के छात्रों के लिए फाइनल रिमाइंडर जारी कर दिया है. दरअसल सीबीएसई ने उन स्टूडेंट के लिए फाइनल फाइनल रिमाइंडर जारी किया है जो अपने उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं और जो अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं है. सीबीएसई ने बताया कि छात्रों को फाइनल रिमाइंडर दिया है कि पोस्ट रिजल्ट सेवाओं के तहत वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है. बोर्ड के अनुसार आवेदन की विंडो आज यानी 7 जून की रात 11:59 बजे तक खुली रहेंगी. इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के बाद स्टूडेंट्स को मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपियां देखने का मौका दिया था. इसके बाद जिन छात्रों को अपनी कॉपी में किसी प्रकार की गलती या मार्किंग संबंधित समस्या दिखाई दी उन्हें वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का ऑप्शन उपलब्ध कराया था.

किन सेवाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन?

बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई पोस्ट रिजल्ट सेवाओं में वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व्ड और री-इवैल्युएशन ऑफ आंसर्स शामिल है. वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में दिखाई देने वाली किसी विशेष समस्या या गलती की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं री-इवैल्युएशन के माध्यम से छात्र उन प्रश्नों की जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि मूल्यांकन के दौरान अंक नहीं दिए गए. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा प्रक्रिया के बाद अगर अंकों में कोई बदलाव होता है तो वह संशोधित अंक अंतिम माने जाएंगे.

आखिरी समय तक इंतजार न करने की दी सलाह

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वह आवेदन प्रक्रिया को अंतिम समय तक न टालें. बोर्ड का कहना है की अंतिम घंटे में पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती है, जिससे आवेदन पूरा करने में परेशानी हो सकती है. छात्रों को आवेदन से पहले एलिजिबिलिटी संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने और सभी जानकारियां सही भरने की सलाह दी गई है. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी कॉपी और पेमेंट रसीद को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.

Reminder



Today, 07 June 2026, is the last day to submit applications for Verification of Issues Observed and Re-evaluation of Answers on the post-result services portal for Class XII Examination 2026.



Students should complete and submit their applications before this… pic.twitter.com/3MNugdd1oE — CBSE HQ (@cbseindia29) June 7, 2026

सीबीएसई वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन के लिए कैसे करें आवेदन?

री-इवैल्युएशन और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले छात्र सबसे पहले सीबीएसई की पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद वहां अपने रोल नंबर और दूसरी परीक्षा से जुड़ी जानकारी दर्ज करें.

अब इसके बाद जरूरी सेवा का चयन करें.

इसके बाद जहां भी लागू हो उसे सब्जेक्ट और प्रश्न का चयन करें, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.

अब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस जमा करें.

आवेदन जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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आज 11:59 बजे बंद हो जाएगी विंडो

सीबीएसई ने रिमाइंडर किया है कि 7 जून यानी आज रात 11:59 पर आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो रही है. इसलिए जो छात्र इन सेवाओं में से किसी एक के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अवसर छूटने से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

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