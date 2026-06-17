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हिंदी न्यूज़शिक्षा​यंग प्रोफेशनल्स के लिए RBI में काम करने का शानदार मौका, महीने के मिलेंगे 1.50 लाख

​यंग प्रोफेशनल्स के लिए RBI में काम करने का शानदार मौका, महीने के मिलेंगे 1.50 लाख

RBI Jobs 2026: भारतीय रिजर्व बैंक में यंग प्रोफेशनल के 12 पदों पर भर्ती निकली है​. इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 06:43 PM (IST)
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  • इच्छुक उम्मीदवार पीडीएफ ईमेल कर 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ने युवाओं के लिए शानदार भर्ती निकाली है. बैंक ने यंग प्रोफेशनल के कुछ खास पदों पर आवेदन मांगे हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स और पॉलिसी रिसर्च जैसे आधुनिक पद शामिल हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहद खास है जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी रखते हैं.

आरबीआई की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार यंग के लिए कुछ खास विशेषताओं वाले युवाओं की तलाश की जा रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट,क्लाइमेट रिस्क और पॉलिसी रिसर्च जैसी योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा.

उम्र सीमा क्या तय की गई है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए.

कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि?

यह एक कांट्रेक्चुअल जॉब होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तय की गई है. हालांकि उम्मीदवार के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर यह अवधि आगे भी जा सकती है.

हर महीने कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

आरबीआई की तरफ से जारी इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1,50,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

कैसे होगा चयन?

आरबीआई की तरफ से जारी इस भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों का सामना करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों को शॉर्टलिस्ट करेगी. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड पर  भेज दी जाएगी.

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उम्मीदवार कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आरबीआई की तरफ से निर्धारित Annexure IV भरें. इसके बाद एक पीडीएफ तैयार कर लें. जिसमें उम्मीदवार अपना CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट,स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्च सैंपल को पीडीएफ फॉर्मेट में yphrmdco@rbi.org.in पर भेज दें. ध्यान रहे पीडीएफ फाइल का साइज 5 mb से  ज्यादा ना हो,इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हर पद के लिए अलग अलग मेल करें.

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

RBI की तरफ से निकाली गई इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह लास्ट डेट निकलने से पहले इस भर्ती के लिए आवेदन कर लें. लास्ट डेट निकल जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए आधिकारिक साइट opportunities.rbi.org.in की मदद ली जा सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Education JOB RBI Young Professional Recruitment
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