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हिंदी न्यूज़शिक्षाBank Jobs 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

Bank Jobs 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

बैंक ऑफ बड़ौदा में कई पदों पर भर्ती निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 05:33 PM (IST)
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  • बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली; अंतिम तिथि 6 जुलाई है.
  • मैनेजर समेत अन्य पदों के लिए स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन करें.
  • चयन लिखित परीक्षा से होगा, आवेदन शुल्क 850/175 रुपये निर्धारित है.
  • पद अनुसार उम्र सीमा, वेतन अलग, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की तरफ से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है. वहीं, कुछ पदों के लिए एक्स्ट्रा अनुभव या खास योग्यता की जरूरत हो सकती है.

क्या है उम्र सीमा ?

इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा अलग-अलग तय की गई है. मैनेजर पोस्ट के लिए उम्र सीमा 25 से 30 वर्ष तक रखी गई है. सीनियर मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की आयु 28 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जबकि चीफ मैनेजर पद के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है.

अप्लाई करने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

बैंक ऑफ बड़ौदा में चयनित उम्मीदवारों को बढ़िया सैलरी मिलेगी. MMG/S-II (मैनेजर) पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 64,820 रुपये वेतन दिया जाएगा. MMG/S-III (सीनियर मैनेजर) पद के लिए 85,920 रुपये सैलरी रखी गई है. जबकि SMG/S-IV (चीफ मैनेजर) पद पर चयनित उम्मीदवारों को 1,02,300 रुपये वेतन मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना होगा. जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये रखा गया है. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये है. कैंडिडेट्स शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं.

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ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में कुल 150 MCQ पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 225 नंबर तय हैं. एग्जाम रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन होंगे. एग्जाम 150 मिनट का होगा. उम्मीदवारों को निर्धारित समय में सभी सवालों का जवाब देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. कैंडिडेट्स 6 जुलाई तक ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.


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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
JObs BOB Recruitment 2026 Bank Of Baroda Recruitment 2026
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