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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET रिजल्ट में NTA पर फिर सवाल, छात्रा बोली- 668 की जगह मिले 11 अंक

NEET रिजल्ट में NTA पर फिर सवाल, छात्रा बोली- 668 की जगह मिले 11 अंक

कर्नाटक की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसकी ओएमआर आंसर शीट में गंभीर गड़बड़ी हुई, जिसके कारण उसे अपेक्षित अंकों की जगह माइनस 11 अंक मिले. छात्रा का दावा है कि उसे करीब 668 अंक मिलने चाहिए थे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Jul 2026 11:27 AM (IST)
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NEET Paper Leak Controversy:  नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के रिजल्ट को लेकर एक बार फिर NTA सवालों के घेरे में आ गई. कर्नाटक की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसकी ओएमआर आंसर शीट में गंभीर गड़बड़ी हुई, जिसके कारण उसे अपेक्षित अंकों की जगह माइनस 11 अंक मिले. छात्रा का दावा है कि उसे करीब 668 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन जारी रिजल्ट में पूरी तरह अलग स्कोर दिखाया गया. जिससे उसकी मेडिकल सीट मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. 

OMR शीट में गड़बड़ी का लगाया आरोप 

कर्नाटक के हावेरी जिले के हंगल तालुक की रहने वाली बिंदुश्री जगदीश पवार का आरोप है कि परीक्षा के बाद जारी कराई गई एनटीए की ओएमआर शीट उस ओएमआर शीट से मेल नहीं खाती जिस पर उन्होंने परीक्षा के दौरान उत्तर भरे थे. उनका कहना है की आधिकारिक रिकॉर्ड में कई ऐसे उत्तर दर्ज हैं, जिन्हें उन्होंने कभी चुना ही नहीं था. छात्र ने एनटीए के मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने महज 1 मिनट के अंदर 41 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनका कहना है कि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और इससे ओएमआर रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी नजर आती है. 

NTA से कई बार किया संपर्क, लेकिन जवाब नहीं मिला 

बिंदुश्री का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार एनटीए की हेल्पलाइन और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था. उन्होंने मार्कशीट की जांच और सुधार की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है. छात्रा का आरोप है कि शिकायत के बावजूद एनटीए की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. 

ये भी पढ़ें-गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS पेपर लीक का आरोप, 12 में से 11 सवाल वायरल 

दूसरे छात्रों ने भी उठाए सवाल 

यह मामला अकेला नहीं है. दरअसल कर्नाटक में री-एग्जाम देने वाले कई छात्रों और अभिभावकों ने भी आरोप लगाया है कि अंतिम आंसर की के आधार पर उनकी और से निकाले गए अंकों और घोषित रिजल्ट में अंतर है. कुछ छात्रों का दावा है कि उनके 10 से 25 अंक तक कम हुए, जिससे उनकी ऑल इंडिया रैंक में हजारों स्थान का अंतर आ गया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की संभावना कम हो गई. कुछ उम्मीदवारों ने यह भी आरोप लगाया कि एनटीए की ओर से अपलोड की गई, ओएमआर शीट उनके वास्तविक उत्तरों से मेल नहीं खाती. इन मामलों को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच की मांग भी उठाई जा रही है. 

NTA ने क्या कहा? 

इन आरोपों के बीच एनटीए ने पहले कुछ दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कई आरोप फर्जी या एआई से तैयार सामग्री पर आधारित है. एजेंसी का कहना था कि मूल्यांकन केवल मूल ओएमआर शीट के आधार पर किया जाता है. हालांकि बिंदुश्री के मामले में एनटीए की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.

ये भी पढ़ें-क्या छात्रों को भरोसा लौटा पाएगा नया Anti-Paper Leak Bill?

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 28 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Paper Leak NEET Paper Leak NEET UG 2026 Result NTA Controversy
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