राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?

KL Rahul Rahul Dravid Wives Education Details: भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड हमेशा चर्चा में रहते हैं. लोग अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स और स्टार्स के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जानना चाहते हैं. कई बार फैंस सिर्फ उनके खेल या फिल्मों में नहीं. बल्कि उनके निजी जीवन में भी दिलचस्पी दिखाते हैं. खासकर जब बात उनके परिवार और पढ़ाई-लिखाई की हो.

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ और टीम के स्टाइलिश क्रिकेटर केएल राहुल दोनों अपने-अपने अंदाज में फैंस के चहेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नियों की एजुकेशन भी काफी अलग है? चलिए आपको बताते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में राहुल द्रविड़ की पत्नी डॉ. विजेता पेंढारकर और केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी में कौन ज्यादा आगे हैं.

राहुल द्रविड़ की पत्नी डॉ. विजेता पेंढारकर की पढ़ाई

राहुल द्रविड़ की पत्नी डॉ. विजेता पेंढारकर पेशे से डॉक्टर हैं. उनका परिवार एयरफोर्स से जुड़ा है और उनकी पढ़ाई बेहद मजबूत रही है. उन्होंने दिल्ली के बाल भारती स्कूल से स्कूलिंग की फिर नागपुर के श्री शिवाजी साइंस कॉलेज से साइंस की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और सर्जरी में पोस्टग्रेजुएशन पूरा किया.

विजेता पेंढारकर एक क्वालिफाइड मेडिकल सर्जन हैं और उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में कई साल तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है. उनकी शिक्षा मेडिकल फील्ड के कठिन और लंबे अध्ययन से जुड़ी रही है, जो उन्हें देश की सबसे पढ़ी-लिखी क्रिकेटर वाइफ्स में से एक बनाता है.

केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी की पढ़ाई

केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया है. उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से स्कूलिंग की. इसके बाद वे न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी, अमेरिका गईं, जहां से उन्होंने फिल्ममेकिंग और लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया.

यह कोर्स फिल्म, स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन और विजुअल स्टोरीटेलिंग जैसे विषयों पर फोकस करता है. अथिया की पढ़ाई क्रिएटिव और आर्ट्स फील्ड से जुड़ी है, जो ग्लोबल लेवल पर काफी मान्यता प्राप्त है. उनकी शिक्षा ने उन्हें बॉलीवुड में काम करने का आत्मविश्वास और प्रोफेशनल समझ दी, लेकिन यह मेडिकल जैसी तकनीकी पढ़ाई की तुलना में ज्यादा क्रिएटिव दिशा में जाती है.

किसकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी?

अगर दोनों की पढ़ाई की तुलना की जाए तो राहुल द्रविड़ की पत्नी डॉ. विजेता पेंढारकर अकादमिक रूप से ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं. उन्होंने मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस और सर्जरी में पोस्टग्रेजुएशन किया है. जो लंबी स्टडी और काफी गहराई वाली पढ़ाई मानी जाती है. वहीं केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से फिल्ममेकिंग और लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है. जो क्रिएटिव और आर्ट्स से जुड़ा कोर्स है. यानी दोनों की पढ़ाई अलग है. लेकिन अकादमिक स्तर के लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर विजेता ज्यादा पढ़ी लिखी हैं.

