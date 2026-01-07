पंजाब: छुट्टियों के बीच अहम खबर! 2026-27 सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू

Punjab News: पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के बीच छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पंजाब ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 3 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी.

9वीं और 11वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा

जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, नीलम रानी ने बताया कि मानसा जिले में तीन स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं: मानसा, बोहा और सरदुलगढ़. उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी स्कूलों में इस समय 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र इस परीक्षा के लिए योग्य हैं. सफल उम्मीदवारों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र में 9वीं और 11वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा.

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी पंजीकरण

उप जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, डॉ. परमजीत सिंह भोगल ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. आवेदन भरते समय वर्तमान क्लास का विवरण देना अनिवार्य होगा. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्र अपना रोल नंबर और छात्र आईडी ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे उनका डेटा अपने आप भर जाएगा.

अन्य बोर्डों के छात्रों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करनी होगी. आवश्यक विवरणों की पुष्टि करने के बाद, पंजीकरण पर्ची डाउनलोड की जा सकती है. ओटीपी नंबर के बिना, आवेदन अधूरा माना जाएगा. छात्रों और अभिभावकों से अपील है कि निर्धारित तिथि से पहले आवेदन करें. ज्यादा जानकारी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट देखें. यह आपके बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का द्वार खोल सकता है.

