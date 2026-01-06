Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने पीएयू थाने में तैनात SHO इंस्पेक्टर की तस्वीर का दुरुपयोग कर लोगों से पैसे ठगने की कोशिश की. इस घटना से लोगों में डर और चिंता का माहौल है.

वीडियो देखकर SHO को लगी जानकारी

यह ठगी तब सामने आई, जब एक पीड़ित ने कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर की. कुछ ही घंटों में यह क्लिप वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस और आम लोगों का ध्यान इस मामले की ओर गया. साइबर ठगों ने अपनी धमकियों को असली दिखाने के लिए थाना पीएयू के SHO इंस्पेक्टर विजय कुमार की तस्वीर का इस्तेमाल किया.

70 हजार रुपये की की गई मांग

एक कॉल के दौरान कॉल करने वाले ने झूठा दावा किया कि पीड़ित का बेटा एक गैंगरेप मामले में आरोपियों के साथ शामिल था, जिस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके बाद साइबर ठग ने लड़के को 'रिहा' करने के बदले 70 हजार रुपये की मांग की.

मामले की पुष्टि करते हुए SHO इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उनकी वर्दी में खींची तस्वीर को ठगों के पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कॉल एक पाकिस्तानी नंबर से की गई थी.

उन्होंने कहा, "जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली, मैंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक अपील जारी की और लोगों से ऐसी फर्जी कॉलों का शिकार न बनने और किसी भी तरह के दावे की पुष्टि पुलिस से करने की अपील की."

SHO ने क्या कहा?

SHO विजय ने कहा कि इस मामले को आगे की जांच के लिए साइबर क्राइम सेल के ध्यान में लाया गया है, ताकि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके. इस घटना ने एक बार फिर साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्मों और आधिकारिक पहचानों के बढ़ते दुरुपयोग को उजागर किया है. गौरतलब है कि यह कोई अलग मामला नहीं है. इससे पहले 25 अक्टूबर को लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी-ईस्ट सुमित सूद का मोबाइल फोन कथित तौर पर हैक हो गया था.

आरोपियों ने कथित तौर पर उनकी संपर्क सूची तक पहुंच हासिल कर ली और पुलिस अधिकारियों व मीडिया कर्मियों सहित कई लोगों को संदिग्ध अटैचमेंट के साथ धोखाधड़ी भरे संदेश भेजे. SHO विजय ने जनता से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि फोन कॉलों पर किसी भी तरह की निजी या वित्तीय जानकारी साझा न की जाए और किसी भी संदिग्ध संपर्क या संचार की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर अपराध यूनिट को दी जाए.