IAS-IPS से भी ज्यादा सैलरी पाने वाला सरकारी पद, जानिए CMD की पूरी डिटेल

हम सभी को लगता है कि देश में सबसे ज्यादा सैलरी या वेतन वाली नौकरियां UPSC के माध्यम से मिलने वाली IAS, IPS और IFS जैसे पदों पर बैठने वाले अधिकारियों की होती हैं. यह बात कई मायनों में सही भी है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े और शक्तिशाली पदों में से एक होते हैं. हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि IAS और IPS जैसे ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी से भी ज्यादा वेतन एक और अधिकारी का होता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कंपनियों में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) के पद पर कार्यरत होता है. इस पद पर बैठने वाले अधिकारी की सैलरी काफी ज्यादा होती है.

PSU कंपनियां क्या होती हैं?

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी लगभग 51 प्रतिशत या उससे ज्यादा होती है. यानी ये सरकारी कंपनियां ही होती हैं. इनका काम बिजली उत्पादन, तेल और प्राकृतिक संसाधनों की खोज, प्रबंधन और उत्पादन से जुड़ा होता है. इन सरकारी कंपनियों में ONGC, IOCL, BPCL, NTPC, BHEL, SAIL, SBI, PNB जैसी कंपनियां शामिल हैं.

CMD का पद और जिम्मेदारियां

इन्हीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कंपनियों के मुख्य अधिकारी को CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है, जो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है. CMD का काम कंपनी के भविष्य की योजना बनाना, बोर्ड की बैठकों का नेतृत्व करना और निवेश से जुड़े फैसलों को देखना होता है. PSU कंपनियां सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती हैं. CMD सरकार के साथ मिलकर काम करता है और हर महत्वपूर्ण मामले की रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों को देता है. साथ ही सरकारी लक्ष्यों की जानकारी सरकार को देता है और आगे की रणनीति तैयार करता है.

CMD को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं और सैलरी

CMD की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कंपनी किस श्रेणी में आती है, यानी महारत्न, नवरत्न या मिनीरत्न.

CMD का बेसिक वेतन आमतौर पर ₹2 लाख से ₹3.70 लाख प्रति महीना होता है.

CMD को महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसे हर 3 महीने में अपडेट किया जाता है. इसके अलावा उन्हें बोनस की सुविधा भी दी जाती है.

CMD स्तर के अधिकारी को सैलरी के साथ-साथ सरकार की ओर से कई सुविधाएं भी मिलती हैं. इनमें आवास, सरकारी वाहन, मेडिकल सुविधा, यात्रा खर्च और सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं. ये सभी लाभ अधिकारी के साथ-साथ उसके परिवार को भी मिलते हैं.

