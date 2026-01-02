देश में बढ़ती नौकरी की मांग के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. आईआईटी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र को इस साल के प्लेसमेंट में नीदरलैंड की एक कंपनी से 2.5 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज मिला है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट ऑफर बताया जा रहा है. आईआईटी हैदराबाद की ओर में मिली जानकारी के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीज को वैश्विक ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी का प्रस्ताव दिया है. एडवर्ड जुलाई महीने से कंपनी के नीदरलैंड ऑफिस में फुल टाइम काम शुरू करेंगे.



महज 21 साल की उम्र में मिला रिकॉर्ड पैकेज



इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के एडवर्ड को नीदरलैंड की कंपनी से इतना बड़ा ऑफर महज 21 साल की उम्र में मिला है. आपको बता दें कि एडवर्ड नाथन वर्गीज को यह ऑफर दो महीने की समर इंटर्नशिप के बाद मिला, जिसे उन्होंने प्री-प्लेसमेंट ऑफर में बदल दिया. इस इंटर्नशिप में दो हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड और छह हफ्ते का प्रोजेक्ट शामिल था. ऑप्टीवर में इंटर्नशिप के लिए दो छात्रों का चयन हुआ था, लेकिन PPO सिर्फ एडवर्ड को ही मिला. वहीं मीडिया से बातचीत में एडवर्ड ने बताया कि ऑप्टीवर ही वह पहली और एकमात्र कंपनी थी, जिसके लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया. जब उनके मेंटर ने बताया कि कंपनी उन्हें नौकरी का ऑफर देने जा रही है तो वह काफी खुश थे. उनके माता-पिता भी इस उपलब्धि से बेहद खुश है. हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े एडवर्ड ने सातवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई बेंगलुरु से की है.



कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मिली बढ़त



एडवर्ड ने बताया कि इंजीनियरिंग के पहले साल से ही वह कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सक्रिय रहे हैं और देश के टॉप 100 में शामिल रहे. इससे उन्हें इंटरव्यू क्रैक करने में काफी मदद मिली. उन्होंने यह भी कहा कि IIT का नाम और संस्थान का मजबूत पाठ्यक्रम मौजूदा मंदी वाले जॉब मार्केट में भी कंपनियों को कैंपस तक लाने में अहम भूमिका निभाता है. आपको बता दें कि एडवर्ड के माता-पिता भी पेशे से इंजीनियर है.



एक और छात्र को मिला 1.1 करोड़ का पैकेज



एडवर्ड के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के एक अन्य कंप्यूटर साइंस छात्र को भी 1.1 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है. इससे पहले संस्थान में सबसे बड़ा पैकेज करीब 1 करोड़ रुपये था, जो साल 2017 में दर्ज किया गया था. वहीं इस साल IIT हैदराबाद के औसत पैकेज में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2024 की तुलना में औसत पैकेज करीब 75 प्रतिशत बढ़कर 20.8 लाख रुपये से 36.2 लाख रुपये तक पहुंच गया है. प्लेसमेंट के पहले चरण में जो दिसंबर में खत्म हुआ, छात्रों को कुल 24 अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिले.



पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों का हाल



फिलहाल 650 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों में से 196 को प्लेसमेंट मिल चुका है, जिनका औसत पैकेज 22 लाख रुपये है. वहीं, प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर 487 ग्रेजुएट छात्रों में से 62 प्रतिशत को अब तक नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं.



पिछले तीन साल में सबसे बड़ा पैकेज

2025-26: 2.5 करोड़ रुपये

2.5 करोड़ रुपये 2024-25: 66 लाख रुपये

66 लाख रुपये 2023-24: 90 लाख रुपये

