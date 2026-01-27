देशभर के छात्रों के लिए एक बार फिर “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम चर्चा में है. इस कार्यक्रम से जुड़ा एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे इस बार के इवेंट का ट्रेलर बताया जा रहा है. वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ खुले मन से बातचीत करते दिख रहे हैं. माहौल काफी हल्का और दोस्ताना नजर आता है, जहां हंसी-मजाक के साथ पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात हो रही है.

यह वीडियो MyGov के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के आखिर में बताया गया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से सीधे संवाद करेंगे. इस झलक ने छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

छात्रों से सीधी बातचीत, बिना किसी डर के सवाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र बिना झिझक पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं. कोई आत्मविश्वास को लेकर सवाल करता है तो कोई परीक्षा के डर को लेकर अपनी परेशानी बताता है. पीएम मोदी भी पूरे ध्यान से छात्रों की बात सुनते हैं और अपने आसान शब्दों में जवाब देते हैं. कई मौकों पर हंसी के पल भी देखने को मिलते हैं, जिससे माहौल और हल्का हो जाता है.

प्रधानमंत्री ने छात्रों को यह एहसास दिलाया कि परीक्षा कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह खुद को परखने का एक मौका है. उन्होंने कहा कि हर छात्र में कोई न कोई खास बात जरूर होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है.

कौन सी आदत है परीक्षा के लिए सबसे जरूरी?

जब एक छात्र ने पीएम मोदी से पूछा कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने बहुत ही सरल जवाब दिया. पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा के लिए सबसे जरूरी आदत है लिखने की आदत. उन्होंने समझाया कि जो भी हम पढ़ते हैं, वह हमारे दिमाग में कहीं न कहीं जमा रहता है. जब हम उसे लिखते हैं, तो वह और साफ हो जाता है.

उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी तैयारी और अपने तरीके पर भरोसा रखें. हर इंसान को सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर किसी को कुछ न कुछ जरूर आता है. इसी सोच के साथ अगर छात्र परीक्षा में बैठें, तो डर अपने आप कम हो जाता है.

भरोसा और अभ्यास पर दिया जोर

पीएम मोदी ने इस बातचीत में बार-बार अभ्यास की अहमियत बताई. उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है, उसे लिखकर देखने से आत्मविश्वास बढ़ता है. इससे छात्रों को यह समझ आता है कि वे कहां मजबूत हैं और कहां सुधार की जरूरत है.

कब होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम?

हालांकि अभी तक परीक्षा पे चर्चा की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक यह कार्यक्रम आयोजित हो सकता है. हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे और 11 जनवरी 2026 तक चले. इस बार इसमें रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली है.

रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा

इस साल परीक्षा पे चर्चा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. करीब 4.5 करोड़ छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इसके अलावा 2.26 करोड़ से ज्यादा लोगों ने परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया. इस तरह कुल मिलाकर 6.76 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही.

छात्रों ने पीएम मोदी के लिए गाया गाना

सोशल मीडिया पर सामने आए एक और छोटे वीडियो में छात्र प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं. यह पल काफी भावुक और प्रेरणादायक है. छात्रों ने इस दौरान मोटिवेशन, अनुशासन और लक्ष्य तय करने को लेकर भी सवाल पूछे.

