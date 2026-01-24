कब होगा पीएम मोदी का 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम? यहां देखें जरूरी डिटेल

हर साल परीक्षा के समय छात्रों पर बढ़ते दबाव और तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ एक बार फिर लौट रहा है. शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि परीक्षा पे चर्चा 2026 का नौवां संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देश और विदेश के छात्र, शिक्षक और अभिभावक सीधे पीएम मोदी से संवाद कर सकेंगे.



परीक्षा पे चर्चा 2026 क्या है?



परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरैक्टिव मंच है, जिसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी. इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को परीक्षा के डर और मानसिक तनाव से बाहर निकालना है. इसमें पीएम मोदी छात्रों से खुलकर बातचीत करते हैं और उन्हें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही तैयारी के मंत्र देते हैं. समय के साथ यह कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है.



कब होगा परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम



शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा. हालांकि कार्यक्रम की सटीक तारीख बाद में घोषित की जाएगी. यह कार्यक्रम टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों से देशभर में प्रसारित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें.



प्रतिभागियों क्या मिलेगा



जो छात्र, शिक्षक या अभिभावक यह गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी करेंगे, उन्हें MyGov की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा. इसके साथ ही कुछ प्रतिभागियों को कार्यक्रम में सीधे पीएम मोदी से बातचीत करने का मौका भी मिल सकता है.



पिछले संस्करण की झलक (PPC 2025)



परीक्षा पे चर्चा 2025 का आयोजन 10 फरवरी 2025 को नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में हुआ था. इसमें सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, नवोदय और सीबीएसई स्कूलों से चुने गए छात्र शामिल हुए थे. इस संस्करण में खेल, अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, तकनीक, वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी.



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और बढ़ती लोकप्रियता



परीक्षा पे चर्चा 2025 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. इसमें दुनिया के 245 देशों के छात्र, 153 देशों के शिक्षक और 149 देशों के अभिभावक शामिल हुए. कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ लोगों की भागीदारी दर्ज की गई, जो इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है.



इस साल ‘परीक्षा पे चर्चा’ में रिकॉर्ड संख्या में लोग शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं.केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर कार्यक्रम में भाग लेने की तैयारी पूरी कर ली है. इसमें न केवल देशभर के छात्र शामिल हैं बल्कि लाखों शिक्षक और माता-पिता भी इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं.



