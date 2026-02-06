हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाPariksha Pe Charcha 2026 Live: कितने बजे शुरू होगा पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, कैसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

Pariksha Pe Charcha 2026 Live: कितने बजे शुरू होगा पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, कैसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026: बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पीएम मोदी हर साल बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं. आज 6 फरवरी को इस कार्यक्रम का 9वां संस्करण है, जो सुबह 10 बजे शुरू होगा.

By : सोनम  | Updated at : 06 Feb 2026 07:31 AM (IST)

LIVE

Key Events
Pariksha Pe Charcha 2026 Live PM Modi Interaction With Students YouTube TV Telecast PPC Certificate Pariksha Pe Charcha 2026 Live: कितने बजे शुरू होगा पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, कैसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?
पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम
Source : Facebook

Background

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Streaming Today:

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Youtube, Streaming, PM Modi Live Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (6 फरवरी 2026) को सुबह 10 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे. पीएम मोदी हर साल छात्रों के साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं, जिसका मकसद स्टूडेंट्स पर एग्जाम का प्रेशर हटाना होता है. पीएम मोदी ने साल 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी. अब यह कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी आयोजित किया जाता है, जो अब तक देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी आदि शहरों में भी हो चुका है. यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण है, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Youtube

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के लिए इस बार करीब 6.76 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें करीब 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं. इस आंकड़े ने पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.53 करोड़ को भी तोड़ दिया है. बता दें कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी इंतजार रहता है. आप यह कार्यक्रम दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और Mygov पर देख सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आप एबीपी लाइव के एजुकेशन सेक्शन और हमारे इस लाइव ब्लॉग में सबसे तेज व सबसे सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Streaming

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि परीक्षाएं जीवन का सिर्फ एक हिस्सा हैं, न कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य. उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि वे अपने अंकों को सफलता का अंतिम मापदंड न मानें. ऐसा नहीं है कि अगर कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो जीवन बर्बाद हो जाता है. हमारा समाज अक्सर कम अंकों को लेकर घर में तनावपूर्ण माहौल बना देता है. यह दबाव आप भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें. खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें.

07:31 AM (IST)  •  06 Feb 2026

Pariksha Pe Charcha 2026 Today LIVE: आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण

पीएम नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) यानी 6 फरवरी को सुबह 10 बजे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पैरेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के इस 9वें एडिशन में पीएम मोदी स्टूडेंट्स को एग्जाम का स्ट्रेस कम करने का गुरुमंत्र देंगे. साथ ही, कई अहम मसलों पर भी चर्चा करेंगे.

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Embed widget