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हिंदी न्यूज़शिक्षाONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन

ONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन

सरकारी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी मुख्य तिथियां, योग्यता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
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तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) ने देश भर के युवाओं के लिए Apprentice के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में कुल 3047 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. आइए आपको देते हैं आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी मुख्य तिथियां, योग्यता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 नवंबर 2026

परिणाम घोषित होने की तिथि: 15 दिसंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria)

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता जरूर जांच लें. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जिनके पास पद के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता होगी.

डिप्लोमा और डिग्री धारक: B.A, B.Com, B.B.A, B.E., और B.Tech करने वाले उम्मीदवार तभी पात्र होंगे जब उनकी डिग्री UGC या AICTE जैसे संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त हो.

आईटीआई और वोकेशनल सर्टिफिकेट: ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT (National Council for Vocational Training) या SBTE (State Board of Technical Education) से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है. DEC (Distance Education Council) से हासिल योग्यता भी स्वीकार्य होगी.

इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए विशेष नियम: जिन पदों के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अनिवार्य मांगा गया है, वहां 'वायरमैन' ट्रेड का सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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कैसे होगा चयन

ओएनजीसी में अप्रेंटिस पदों पर चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा:

मेरिट लिस्ट: उम्मीदवारों द्वारा क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अलग-अलग ट्रेड, विषय और वर्क सेंटर के अनुसार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

अंक मूल्यांकन : यदि परीक्षा में अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली (Grading System) है, तो नियमानुसार अंकों का मिलान किया जाएगा.

दस्तावेज सत्यापन: मेरिट लिस्ट और उपलब्ध सीटों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को तय अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 तक ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें.

यह भी पढ़ें: UP Special TET 2026: ड्यूटी की चिंता छोड़ दे टीचर्स, स्पेशल टीईटी परीक्षा देने के लिए सरकार ने दी विशेष छुट्टी

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
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