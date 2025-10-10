हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाNobel Peace Prize 2025 Winner: कितनी पढ़ी लिखी हैं मारिया कोरिना माचाडो, जिन्हें मिला शांति का नोबेल?

Nobel Peace Prize 2025 Winner: कितनी पढ़ी लिखी हैं मारिया कोरिना माचाडो, जिन्हें मिला शांति का नोबेल?

Nobel Peace Prize 2025 Winner: नोबेल पीस पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मारिया माचाडो के नाम की घोषणा की गई. ऐसे में आइए जानते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में?

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 10 Oct 2025 06:05 PM (IST)
Nobel Peace Prize Winner 2025: 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राईज 2025 की घोषणा हो गई है. यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है, जो ग्लोबल लेवल पर शांति, ह्यूमन राइट्स और कंफ्लिक्ट के समाधान में योगदान करता है. इस साल इस पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को इसके लिए चुना गया है.

मारिया ने शांति स्थापना और वैश्विक संघर्षों को कम करने के लिए कई कार्य किए हैं, जिसके चलते नोर्वेजियन नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें सम्मानित किया है. मारिया को उनके बेहतरीन कामों और निडर स्वभाव के चलते आयरन लेडी भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है मारिया माचाडो और कितनी है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन?

कौन है मारिया माचाडो?

ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाली मारिया माचाडो वेनेजुएला की राजनीतिज्ञ और औद्योगिक इंजीनियर हैं. साथ ही यह अभी वेनेजुएला में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं. सामाजिक कार्य करने वाली माचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा में इलेक्टेड मेंबर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. साल 2024 के चुनाव में मारिया कोरिना मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वेनेजुएला में ट्रांसपेरेंसी, सिटिजन्स की फ्रीडम और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए भरपूर काम किया. फिलहाल, मारिया सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन भी कर रही हैं.  

कितनी पढ़ी-लिखी है मारिया माचाडो?

अपने काम के लिए जानी जाने वाली मारिया काफी पढ़ी-लिखी हैं. जानकारी के अनुसार, मारिया कोरिना ने एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से  इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूटो डी एस्टुडियोस सुपीरियरेस डी एडमिनिस्ट्रेशन (Instituto de Estudios Superiores de Administracion) बिजनेस स्कूल से फाइनेंस में मास्टर डिग्री का कोर्स भी किया. साथ ही वह साल 2009 में येल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम में भी शामिल हो चुकी है.   

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 10 Oct 2025 06:04 PM (IST)
