Nobel Peace Prize 2025 Winner: कितनी पढ़ी लिखी हैं मारिया कोरिना माचाडो, जिन्हें मिला शांति का नोबेल?
Nobel Peace Prize 2025 Winner: नोबेल पीस पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मारिया माचाडो के नाम की घोषणा की गई. ऐसे में आइए जानते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में?
Nobel Peace Prize Winner 2025: 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राईज 2025 की घोषणा हो गई है. यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है, जो ग्लोबल लेवल पर शांति, ह्यूमन राइट्स और कंफ्लिक्ट के समाधान में योगदान करता है. इस साल इस पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को इसके लिए चुना गया है.
मारिया ने शांति स्थापना और वैश्विक संघर्षों को कम करने के लिए कई कार्य किए हैं, जिसके चलते नोर्वेजियन नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें सम्मानित किया है. मारिया को उनके बेहतरीन कामों और निडर स्वभाव के चलते आयरन लेडी भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है मारिया माचाडो और कितनी है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन?
कौन है मारिया माचाडो?
ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाली मारिया माचाडो वेनेजुएला की राजनीतिज्ञ और औद्योगिक इंजीनियर हैं. साथ ही यह अभी वेनेजुएला में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं. सामाजिक कार्य करने वाली माचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा में इलेक्टेड मेंबर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. साल 2024 के चुनाव में मारिया कोरिना मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वेनेजुएला में ट्रांसपेरेंसी, सिटिजन्स की फ्रीडम और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए भरपूर काम किया. फिलहाल, मारिया सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन भी कर रही हैं.
कितनी पढ़ी-लिखी है मारिया माचाडो?
अपने काम के लिए जानी जाने वाली मारिया काफी पढ़ी-लिखी हैं. जानकारी के अनुसार, मारिया कोरिना ने एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूटो डी एस्टुडियोस सुपीरियरेस डी एडमिनिस्ट्रेशन (Instituto de Estudios Superiores de Administracion) बिजनेस स्कूल से फाइनेंस में मास्टर डिग्री का कोर्स भी किया. साथ ही वह साल 2009 में येल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम में भी शामिल हो चुकी है.
इसे भी पढ़ें: जोधपुर की एमबीएम यूनिवर्सिटी में 100 में मिले 137 नंबर, रिजल्ट देखकर हैरान हुए स्टूडेंट्स
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL