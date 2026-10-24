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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी में 13 साल बाद प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती, 2647 पदों पर आवेदन शुरू

यूपी में 13 साल बाद प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती, 2647 पदों पर आवेदन शुरू

UPESSC ने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के तहत आने वाले ऐडेड नॉन-गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों को भरने के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 24 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) प्रयागराज ने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के तहत आने वाले ऐडेड नॉन-गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों को भरने के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं. एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/26 में 1,475 प्रिंसिपल की वैकेंसी और एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/26 में 1,172 हेड मास्टर की वैकेंसी शामिल है, जिससे कुल 2,647 पद हो जाते हैं. दोनों पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कल यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. 

13 साल बाद निकली भर्ती 

सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ओर से यह भर्ती करीब 13 साल बाद निकाली गई है. बताया जा रहा है कि इससे पहले 2013 में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती निकाली गई थी. 2013 में इस भर्ती में 500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद अब 2026 में इस भर्ती की घोषणा की गई है. 

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी तारीखें 

उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के दोनों नोटिफिकेशन में एक ही तारीख के दी गई है. नोटिफिकेशन में जारी तारीखों के अनुसार नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया.  इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ओटीआर और एप्लीकेशन प्रक्रिया भी 23 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है. वहीं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की आखिरी तारीख 25 नवंबर तय की गई है. इसके बाद दोनों परीक्षाएं 7 जनवरी 2027 को संभावित है. 

प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए एलिजिबिलिटी 

इस भर्ती के लिए कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख या उससे पहले पोस्ट के लिए दी गई सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. जो कैंडिडेट जरूरी क्वालिफिकेशन से कम के साथ अप्लाई करते हैं, उनका आवेदन रद्द हो सकता है. वहीं प्रिंसिपल के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी  से कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोर्स से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी जरूरी है. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में लेक्चरर या असिस्टेंट के तौर पर कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. जबकि हेड मास्टर के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए. वहीं हेडमास्टर्स के लिए भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोर्स से बीएड या बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए. किसी भी संस्थान से लेक्चरर या असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पर हेड मास्टर के लिए 4 साल या उससे ज्यादा का अनुभव होना चाहिए.

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

इस भर्ती में पद के अनुसार सैलरी अलग-अलग निर्धारित की गई है. जैसे प्रिंसिपल के पदों पर पे लेवल 12 के तहत सैलरी दी जाएगी, इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 78,800 से 2,09,200 रुपये तक होगी. वहीं हेडमास्टर को पे लेवल 10 के तहत सैलरी दी जाएगी. इसमें उम्मीदवार की सैलरी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक होगी. 

कैसे करें आवेदन?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद दोनों भर्ती से जुड़े विज्ञापन संख्या चुनें. 
  • अब संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन खोल कर एलिजिबिलिटी चेक करें. 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • अब मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • लास्ट में सभी जानकारी को अच्छे से चेक करके फॉर्म सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 24 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Education News UP Principle Recruitment 2026
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