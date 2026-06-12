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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Re- Exam: NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा

NEET UG 2026 Re- Exam: NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा

NEET UG 2026 Re- Exam: NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा के लिए नए बदलाव जारी किए हैं. 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाया गया, जानें परीक्षा समय, रफ वर्क पेज और नए नियमों की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. 21 जून 2026 को होने वाली NEET UG परीक्षा में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. NTA ने परीक्षा की कुल अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए बेहतर समय मिल सकेगा. इसके साथ ही प्रश्न पत्र में रफ वर्क करने के लिए भी ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी. NTA के अनुसार ये बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

NEET UG 2026 परीक्षा में समय को लेकर बदलाव
NTA ने बताया है कि NEET UG 2026 परीक्षा की अवधि अब 195 मिनट कर दी गई है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसमें अटेंडेंस शीट पर साइन करने और परीक्षा से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं का समय भी शामिल रहेगा.

छात्रों को मिलेगा परीक्षा समय का बेहतर इस्तेमाल
NTA का कहना है कि यह बदलाव उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को पेपर हल करने के लिए पर्याप्त समय मिले और प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से उनका परीक्षा समय प्रभावित न हो.

यह भी पढ़ें - NEET Re-Exam 2026 : एनटीए से एयरफोर्स, फिर पोस्टऑफिस से परीक्षा केंद्र, जानें आपको कैसे मिलेगा NEET UG का पेपर?

प्रश्न पत्र में रफ वर्क के लिए ज्यादा जगह
NEET UG 2026 के प्रश्न पत्र में रफ वर्क के लिए भी बदलाव किया गया है. अब उम्मीदवारों को रफ काम, कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने के लिए पहले से ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जाएगी.

रफ वर्क पेज की नई व्यवस्था
पहले रफ वर्क के पेज केवल प्रश्न पत्र के अंत में दिए जाते थे. अब प्रश्न पत्र की शुरुआत में भी रफ वर्क के लिए पेज उपलब्ध होंगे. इससे छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने में मदद मिलेगी.

NTA ने छात्रों को दिए निर्देश
NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर नियमों का पालन करें. एजेंसी के अनुसार ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए किए गए हैं.

यह भी पढ़ें - NEET स्टूडेंट्स के साथ पैरेंट्स भी कर सकेंगे बस में फ्री सफर, री-एग्जाम से पहले पंजाब सरकार ने दी बड़ी राहत

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Medical Entrance Exam NEET UG 2026 NTA NEET Exam NEET Exam Time Change NEET UG New Rules NEET News 2026
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