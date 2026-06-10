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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET स्टूडेंट्स के साथ पैरेंट्स भी कर सकेंगे बस में फ्री सफर, री-एग्जाम से पहले पंजाब सरकार ने दी बड़ी राहत

NEET स्टूडेंट्स के साथ पैरेंट्स भी कर सकेंगे बस में फ्री सफर, री-एग्जाम से पहले पंजाब सरकार ने दी बड़ी राहत

NEET UG Re Exam 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 20 से 22 जून तक छात्र और एक अभिभावक पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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NEET यूजी री- एग्जाम 2026 देने जा रहे छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने राहत भरी घोषणा की है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके एक अभिभावक या गार्डियन को 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को कम करना है.

छात्रों को मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

पंजाब कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 21 जून को आयोजित होने वाले NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र पंजाब रोडवेज की बसों में बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगे. यह सुविधा परीक्षा से पहले और बाद की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों तक उपलब्ध रहेगी.

एक अभिभावक भी कर सकेगा मुफ्त सफर

सरकार ने केवल छात्रों ही नहीं, बल्कि उनके साथ जाने वाले एक अभिभावक या गार्डियन को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है. इससे खासकर दूर-दराज के इलाकों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.

छात्रों की मांग के बाद लिया गया फैसला

परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित किए जाने के बाद कई छात्रों ने यात्रा खर्च और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को लेकर चिंता जताई थी. छात्रों की इन्हीं समस्याओं और सुझावों को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह विशेष व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें - UGC NET 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, उम्मीदवार यहां से चेक करें अपना परीक्षा शहर

परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा आसान

राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र को केवल यात्रा संबंधी परेशानी की वजह से परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए.मुफ्त बस सेवा से छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकेंगे और उनका ध्यान केवल परीक्षा की तैयारी पर रहेगा.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को सहयोग देने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें बेहतर माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.

पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की यह सुविधा 20 जून, 21 जून और 22 जून 2026 तक लागू रहेगी. NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र और उनके साथ एक अभिभावक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Education ARVIND KEJRIWAL PUnjab Government BHAGWANT MANN NEET UG Re Exam 2026 Punjab Cabinet Decision
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