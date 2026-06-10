NEET यूजी री- एग्जाम 2026 देने जा रहे छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने राहत भरी घोषणा की है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके एक अभिभावक या गार्डियन को 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को कम करना है.

छात्रों को मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

पंजाब कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 21 जून को आयोजित होने वाले NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र पंजाब रोडवेज की बसों में बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगे. यह सुविधा परीक्षा से पहले और बाद की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों तक उपलब्ध रहेगी.

एक अभिभावक भी कर सकेगा मुफ्त सफर

सरकार ने केवल छात्रों ही नहीं, बल्कि उनके साथ जाने वाले एक अभिभावक या गार्डियन को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है. इससे खासकर दूर-दराज के इलाकों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.

छात्रों की मांग के बाद लिया गया फैसला

परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित किए जाने के बाद कई छात्रों ने यात्रा खर्च और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को लेकर चिंता जताई थी. छात्रों की इन्हीं समस्याओं और सुझावों को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह विशेष व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.

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परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा आसान

राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र को केवल यात्रा संबंधी परेशानी की वजह से परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए.मुफ्त बस सेवा से छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकेंगे और उनका ध्यान केवल परीक्षा की तैयारी पर रहेगा.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को सहयोग देने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें बेहतर माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.

पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की यह सुविधा 20 जून, 21 जून और 22 जून 2026 तक लागू रहेगी. NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र और उनके साथ एक अभिभावक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.



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