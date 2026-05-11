NEET UG 2026 में गड़बड़ी के संकेत, NTA और केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की जांच

NEET UG 2026 Under Investigation: भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का सबसे बड़ी परीक्षा, NEET UG 2026, इस बार कुछ गड़बड़ियों की रिपोर्टों के कारण चर्चा में है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन खबरों की सार्वजनिक पुष्टि की और कहा कि संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं पहले ही केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए भेज दी गई हैं. यह मामला राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) करी गई कार्रवाई के बाद सामने आया है, जिसने NEET परीक्षा की ईमानदारी और पारदर्शिता पर नया ध्यान खींचा है.

परीक्षा की सुरक्षा के लिए NTA के कदम

NTA ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. एजेंसी ने यह भी साफ किया कि वे अभी चल रही जांच के नतीजों के बारे में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करेंगे. NTA ने NEET UG 2026 की परीक्षा में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए. प्रश्नपत्रों को GPS-ट्रैक्ड वाहनों में ले जाया गया, जिन पर विशेष वाटरमार्क थे ताकि उनका पता लगाया जा सके. परीक्षा केंद्रों पर AI-सहायता वाली CCTV से निगरानी की गई और हर उम्मीदवार की बायोमेट्रिक पहचान जरूरी की गई. साथ ही, 5G जामर्स लगाए गए, जिससे किसी भी डिजिटल गड़बड़ी या अनधिकृत संचार को रोका जा सके. इन सभी उपायों का मकसद छात्रों और उनके परिवारों को यह भरोसा दिलाना था कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई.

यह भी पढ़ें - UGC NET 2026: यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त न करें ये गलती, रद्द हो जाएगा आवेदन

कथित गड़बड़ी की जानकारी और जांच

NTA ने बताया कि उन्हें परीक्षा के चार दिन बाद, 7 मई को कथित गड़बड़ी के बारे में सूचना मिली. अगले दिन, यानी 8 मई को, इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया, हालांकि NTA ने यह नहीं बताया कि गड़बड़ी किस प्रकार की थी, लेकिन यह पुष्टि की गई कि केंद्रीय एजेंसियों ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है. राजस्थान के विशेष संचालन समूह (SOG) की पहल ने इस मामले पर और भी ध्यान आकर्षित किया है.

NTA ने किया साफ

NTA ने यह स्पष्ट किया कि वह जांच का परिणाम पहले से अनुमानित नहीं करेगा. एजेंसी ने कहा कि किसी भी निष्कर्ष या आगे की कार्रवाई को पारदर्शी ढंग से जनता के सामने लाया जाएगा. NEET UG जैसी परीक्षा, जो लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है, में किसी भी तरह की गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय बन सकती है.

यह भी पढ़ें - CBSE Board 12th Result: क्या आज जारी होगा CBSE Board 12th का रिजल्ट, DigiLocker ने लिखा- Coming Soon

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI