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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Re Exam 2026: 1 मिनट की देरी से टूटा डॉक्टर बनने का सपना, सेंटर के बाहर रोते-बिलखते रहे छात्र, नहीं मिली एंट्री

NEET Re Exam 2026: 1 मिनट की देरी से टूटा डॉक्टर बनने का सपना, सेंटर के बाहर रोते-बिलखते रहे छात्र, नहीं मिली एंट्री

NEET Re Exam 2026: डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे कई छात्र गेट बंद होने के बाद अंदर नहीं जा सके. देश के कई हिस्सों से सामने आई तस्वीरों ने परीक्षा के सख्त नियमों और छात्रों की बेबसी की तस्वीर दिखाई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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NEET Re Exam 2026: नीट यूजी 2026 री एग्जाम आज यानी 21 जून को बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुआ. देश के 551 शहरों और 14 इंटरनेशनल जगह पर 5,440 सेंटरों पर 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दोबारा परीक्षा दी. नीट यूजी एग्जाम 2026 के दिन देश के कई इलाक शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ मिनट या कुछ सेकंड की देरी छात्रों के लिए भारी पड़ गई है. लाखों परीक्षार्थियों के बीच डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे कई छात्र गेट बंद होने के बाद अंदर नहीं जा सके.

हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों ने परीक्षा के सख्त नियमों और छात्रों की बेबसी की तस्वीर दिखाई है. दोपहर 2:00 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए एनटीए ने दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री की अनुमति दी थी. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, इसी सख्त नियम के कारण कई परीक्षार्थी देने से वंचित रह गए.

हैदराबाद में ट्रैफिक जाम की वजह से लेट होने पर नहीं मिली एंट्री 

हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सेंटर पर चार मेडिकल अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक तो पहुंचे, लेकिन तय समय सीमा में कुछ मिनट देर हो गई. जानकारी के अनुसार, केंद्र के आसपास बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, जिसके चलते छात्र समय पर गेट तक नहीं पहुंच सके. छात्रों को परीक्षा केंद्र के बाहर ही रोक दिया गया. बताया गया कि गेट बंद होने के कारण सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. छात्रों और उनके परिजनों ने काफी कोशिश की, लेकिन परीक्षा नियमों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया. पुलिस और केंद्र प्रशासन का कहना था कि एक बार गेट बंद होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता. परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को देखते हुए समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है. 

भोपाल में 1 मिनट की देरी पड़ी भारी 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. सुभाष एक्सीलेंस स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा निर्धारित समय से 1 मिनट से भी कम देरी से पहुंची, लेकिन उसे परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिली. छात्र और उसके पिता ने तैनात जवानों से काफी अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि वह गलती से पहले दूसरे केंद्र पहुंच गए थे, जिसके कारण कुछ मिनट की देरी हो गई. इसके बावजूद नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. केंद्र के बाहर छात्रा काफी देर तक रोती रही, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और उसे वापस लौटना पड़ा. 

जयपुर में गेट के बाहर रोती रही छात्रा 

जयपुर में भी एक छात्र का डॉक्टर बनने का सपना कुछ मिनट की देरी के कारण टूट गया. सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्र पर पहुंची दिव्यांशी नाम की छात्रा को एंट्री नहीं मिली. छात्रा का कहना था कि वह ठीक है 1:30 बजे अंदर पहुंच पर पहुंची थी और घड़ी में 1:31 भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद गेट बंद हो चुका था. छात्र और उसके पिता लंबे समय तक केंद्र के बाहर खड़े होकर अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, उन्होंने ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए प्रवेश देने की मांग की. लेकिन पुलिसकर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए एंट्री देने से इनकार कर दिया. काफी देर तक रोन और अनुरोध करने के बाद छात्रा को निराश होकर वापस लौटना पड़ा. 

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बेंगलुरु में छात्राओं ने फांदी दीवार 

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सबसे अलग तस्वीर सामने आई है. यहां तीन छात्राएं परीक्षा केंद्र पर कुछ मिनट देरी से पहुंची; जब उन्होंने देखा की मुख्य गेट बंद हो चुका तो वह किसी तरह लोहे की रेलिंग पार कर परिसर के अंदर पहुंच गई. हालांकि अंदर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला है, परीक्षा केंद्र का अंदर का गेट भी बंद हो चुका है. इसके बाद वे परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंच सकी और उन्हें वापस लौटना पड़ा. इस दौरान केंद्र के बाहर छात्राएं रोती नजर आई.

एक्सीडेंट के बाद भी नहीं मिली राहत 

भोपाल में ही एक दूसरा मामला भी सामने आया, जहां एक छात्र का परीक्षा केंद्र पहुंचने के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. परिजनों के अनुसार पहले छात्र को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, उसके बाद वह परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था. परिजनों ने अधिकारियों को पूरी स्थिति समझाई लेकिन परीक्षा शुरू होने और समय सीमा समाप्त होने का हवाला देकर उन्हें एंट्री नहीं दी गई.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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