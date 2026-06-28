NEET UG 2026: अगर आपने NEET UG 2026 री-एग्जाम दिया है तो आपके लिए आज का दिन बहुत जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की सुविधा दी थी, जिसकी लास्ट डेट 28 जून है. उम्मीदवार आज रात 11:50 बजे तक अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अगर आपको किसी प्रश्न या उसके आंसर पर ऑब्जेक्शन है, तो समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर दें. इसके बाद NTA सभी ऑब्जेक्शन की जांच करेगा और फिर फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा. तो आइए जानते हैं कि फाइनल आंसर-की और रिजल्ट कब जारी होगा.

ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

री-एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक NEET पोर्टल पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. हर प्रश्न पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए तय नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. साथ ही उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में संबंधित शैक्षणिक प्रमाण या संदर्भ भी देना होगा. NTA ने साफ किया है कि बिना फीस जमा किए या तय समय सीमा के बाद भेजी गई किसी भी ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा.

प्रोविजनल आंसर-की से मिलेगा स्कोर का अंदाजा

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित नंबर का अनुमान लगा सकते हैं. हालांकि लास्ट नंबर केवल फाइनल आंसर-की के आधार पर ही तय किए जाएंगे.अगर ऑब्जेक्शन की जांच के दौरान किसी प्रश्न या आंसर में बदलाव किया जाता है, तो उसका असर सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा.

कब जारी होगी फाइनल आंसर-की?

ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के बाद NTA को मिली सभी ऑब्जेक्शन की जांच विषय विशेषज्ञों की टीम करेगी. अगर किसी उम्मीदवार का ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो संबंधित आंसर में संशोधन किया जाएगा. इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. NTA ने साफ किया है कि फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद उस पर किसी तरह का नया ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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फाइनल आंसर-की के बाद आएगा रिजल्ट

NTA ने बताया है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद मिलने वाले स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को कई जरूरी जानकारियां मिलेंगी, जिनमें पूरे नंबर, पर्सेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक (AIR), कैटेगरी रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस शामिल हैं. इसके साथ ही NTA कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट घोषित होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी. 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा की सीटों के लिए काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) आयोजित करेगी. वहीं 85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीटों पर एडमिशन संबंधित राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे फाइनल आंसर-की, रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़े सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से NEET की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

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