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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBPSSC Recruitment 2026: बिहार पुलिस वायरलेस विभाग में निकली नई भर्ती, डिप्लोमा पास करें आवेदन

BPSSC Recruitment 2026: बिहार पुलिस वायरलेस विभाग में निकली नई भर्ती, डिप्लोमा पास करें आवेदन

BPSSC ने बिहार पुलिस वायरलेस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. टेक्निकल डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 May 2026 10:16 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार पुलिस में भर्ती पाने का शानदार मौका आया है. बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती अभियान के तहत कुल 22 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में टेक्निकल डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.लंबे समय से पुलिस विभाग में टेक्निकल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है..
 
कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में डिप्लोमा होना जरूरी है. टेक्निकल फील्ड से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर माना जा रहा है.

उम्र सीमा की पूरी जानकारी

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है. पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है, जबकि महिला उम्मीदवार 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए.

फिजिकल टेस्ट में क्या होगा?

बिहार पुलिस ASI टेक्निकल भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा.पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए यह 160 सेंटीमीटर होगी. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर तय की गई है.

इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने की माप भी निर्धारित की गई है.दौड़ की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी.फिजिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है. उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के जरिए ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं. 

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार सबसे पहले bpssc.bihar.gov.in पर जाएं और एएसआई टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन पढ़ें. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी  डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

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Published at : 22 May 2026 10:16 AM (IST)
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