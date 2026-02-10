नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अहम जानकारी साझा की है. एजेंसी ने 10 फरवरी को एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें परीक्षा शहर और परीक्षा की भाषा चुनने की पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाया गया है. यह वीडियो खासतौर पर उन छात्रों के लिए है, जो आवेदन फॉर्म भरते समय इन विकल्पों को लेकर भ्रम में रहते हैं.

NEET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक छात्र 8 मार्च रात 9 बजे तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. ऐसे में NTA का यह वीडियो छात्रों के लिए काफी मददगार माना जा रहा है. वीडियो में बताया गया है कि परीक्षा शहर और परीक्षा की भाषा का चुनाव कैसे किया जाए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी

NTA ने यह वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट NTA Exams पर साझा किया है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो. पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यह जानकारी परीक्षा से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाओं को समझने में मदद करेगी.

पता होगा सबसे अहम आधार

वीडियो में NTA ने साफ किया है कि परीक्षा शहर का चुनाव छात्र द्वारा दिए गए वर्तमान पते और स्थायी पते के आधार पर ही किया जाएगा. यानी आवेदन फॉर्म में जो जानकारी छात्र अपने पते को लेकर भरेंगे, उसी के अनुसार उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा. इसलिए फॉर्म भरते समय पते की जानकारी सही और पूरी भरना बेहद जरूरी है.

परीक्षा की भाषा कैसे तय होगी

NEET UG परीक्षा कई भाषाओं में आयोजित की जाती है. छात्र आवेदन फॉर्म में अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं. लेकिन NTA ने बताया है कि भाषा का विकल्प भी उसी जानकारी पर निर्भर करता है, जो छात्र फॉर्म में भरते हैं. गलत जानकारी देने पर बाद में समस्या आ सकती है, इसलिए भाषा चुनते समय भी सावधानी जरूरी है.

आम सवालों का जवाब

क्या परीक्षा शहर बदला जा सकता है?

परीक्षा की भाषा का चुनाव कब और कैसे होगा?

पते की जानकारी का परीक्षा केंद्र पर क्या असर पड़ता है?

दी गई खास सलाह

NTA ने अपने ट्वीट में कहा, “NEET UG 2026 के लिए तैयार हो जाइए. हमारा नया वीडियो परीक्षा शहर और परीक्षा की भाषा चुनने की प्रक्रिया समझाता है. याद रखें, यह सब आपके वर्तमान और स्थायी पते पर आधारित होगा.” इस ट्वीट के साथ वीडियो का लिंक भी दिया गया है.

हैशटैग के जरिए अपडेट

NTA ने छात्रों तक जानकारी पहुंचाने के लिए #NEETUG2026, #ExamCities, #MediumOfExaminationTips और #ExamUpdates जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है. इससे छात्रों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी आसानी से मिल सके.

समय-सीमा पर रखें नजर

हालांकि NTA के इस ट्वीट में आवेदन की आखिरी तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पर नियमित रूप से नजर रखें. इससे उन्हें आवेदन की तारीख, एडमिट कार्ड, सिलेबस और अन्य जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहेगी.

छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह वीडियो

हर साल बड़ी संख्या में छात्र NEET UG परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं. कई बार छोटी-सी गलती भी बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में NTA का यह वीडियो छात्रों को सही दिशा देने का काम करता है. इससे वे समझ पाते हैं कि आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी कितनी अहम होती है.

