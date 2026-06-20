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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Re-Exam: नागपुर के छात्र को अबू धाबी में मिला NEET री-एग्जाम सेंटर, NTA ने बताई पूरी कहानी

NEET Re-Exam: नागपुर के छात्र को अबू धाबी में मिला NEET री-एग्जाम सेंटर, NTA ने बताई पूरी कहानी

नागपुर के छात्र को NEET री-एग्जाम के लिए अबू धाबी सेंटर मिला था. जिसे लेकर विवाद बढ़ा तो अब NTA ने पूरी कहानी बताई है. आइए जानते हैं क्या मामला.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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नागपुर के एक अभ्यर्थी को NEET (UG) 2026 परीक्षा के लिए अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने को लेकर उठे सवालों के बीच अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सामने आया है. NEET (UG) 2026 परीक्षा को 21 जून तक स्थगित किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा शहर (Exam City) में संशोधन का अवसर दोबारा दिया गया था. एजेंसी ने बताया कि करीब 3.2 लाख अभ्यर्थियों ने इस सुधार विंडो का इस्तेमाल किया और इनमें से 99.5 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया.

क्या था मामला?

दरअसल, नागपुर के अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने नीट यूजी एग्जाम में शामिल होने के लिए जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसके होश उड़ गए. अबू धाबी में स्थित एक एग्जाम सेंटर शो हो रहा था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर NTA पर काफी सवाल उठ रहे थे. जिसके बाद अब NTA ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अबू धाबी केंद्र का चयन उम्मीदवार के लॉगिन से हुआ

NTA के रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित मामले में परीक्षा शहर को अबू धाबी में बदलने की प्रक्रिया उम्मीदवार के अपने रजिस्टर्ड लॉगिन के माध्यम से की गई थी. एजेंसी के अनुसार सिस्टम में दर्ज गतिविधियों से पता चलता है कि यह बदलाव एक ही यूजर की तरफ से किया गया था.

अंतिम समय में नागपुर केंद्र की मांग

हालांकि, 19 जून की शाम को परीक्षा से सिर्फ 48 घंटे पहले NTA को अनौपचारिक रूप से केंद्र को अबू धाबी से नागपुर बदलने का अनुरोध मिला. एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी शाम उम्मीदवार के पिता से संपर्क किया और आवश्यक प्रोसेस पूरी कराने में मदद की.

तीन बार दिखा अबू धाबी केंद्र

NTA का कहना है कि रिकॉर्ड के अनुसार एक बार उम्मीदवार की आईडी से परीक्षा केंद्र अबू धाबी में बदला गया और दो अन्य मौकों पर भी केंद्र का प्रीव्यू अबू धाबी के रूप में देखा गया था. इसके बावजूद एजेंसी ने छात्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र बदलने की प्रक्रिया पूरी की.

यह भी पढ़ें- NEET Re-Exam 2026: 22.79 लाख स्टूडेंट्स, 551 शहर... डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड और क्या करें-क्या नहीं? NEET री-एग्जाम का A To Z

'स्टूडेंट फर्स्ट' नीति पर जोर

NTA ने कहा कि उसकी प्राथमिकता हमेशा छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखना है. एजेंसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने में अनावश्यक परेशानी न हो और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.

यह भी पढ़ें- शिक्षा में उत्तराखंड का बड़ा कमाल, ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने से बस एक कदम दूर

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
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