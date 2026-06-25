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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Re-Exam answer key 2026: री-नीट के बाद अब Answer-Key की चिंता, जानिए कैसे कर सकते हैं चेक 

NEET Re-Exam answer key 2026: री-नीट के बाद अब Answer-Key की चिंता, जानिए कैसे कर सकते हैं चेक 

NEET Re-Exam Answer Key 2026: आंसर की के साथ-साथ NTA ओएमआर रिस्पांस शीट भी जारी करेगी, जिसका मिलाकर कर छात्र अपना अनुमानित स्कोर ज्यादा सटीक तरीके से निकाल सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 25 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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NEET Re-Exam answer key 2026: नीट की दोबारा परीक्षा दे चुके मेडिकल छात्रों को इन दिनों Answer Key का इंतजार है. 3 मई को हुई यह परीक्षा रद्द करने के लिए NTA ने 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा करवाई थी. इस परीक्षा में देशभर से 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से लगभग 20 लाख छात्र असल में परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में अब हर छात्र अपनी Answer Key का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

NTA की तरफ से अभी तक Answer Key को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और एजुकेशन वेबसाइट्स के मुताबिक यह Answer Key 24 जून के आसपास आने की उम्मीद थी. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पहले हुई 3 मई वाली परीक्षा की Answer Key NTA ने सिर्फ 3 दिन के अंदर यानी 6 मई को ही जारी कर दी थी. इसी पुराने पैटर्न को देखते हुए Experts का मानना है कि NTA इस बार भी जल्दी Answer Key निकाल सकती है, क्योंकि इस बार री-नीट एग्जाम के चलते लाखों बच्चों का करियर दांव पर लगा हुआ है. 

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Answer Key और OMR Response Sheet कैसे करें चेक?

अब बात करते हैं कि अगर Answer Key जारी कर दी गई तो उसे कैसे चेक करनी है. इसके लिए बता दें कि सबसे पहले छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा और होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करके NEET UG 2026 Re-Exam Provisional Answer Key वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. यह लिंक तब दिखाई देने लगेगा जब Answer Key जारी कर दी जाएगी. इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें छात्रों को अपना Application Number और Password डालना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि Answer Key अलग-अलग पेपर कोड यानी 50, 60, 70 और 80 के लिए अलग-अलग जारी की जाएगी, इसलिए छात्रों को अपने पेपर कोड के हिसाब से ही सही फाइल खोलनी होगी.

आंसर की के साथ-साथ NTA ओएमआर रिस्पांस शीट भी जारी करेगी, जिसमें यह दिखेगा कि परीक्षा के दौरान छात्र ने कौन सा जवाब चुना था. इस Response Sheet को Answer Key के साथ मिलाकर देखने से छात्र अपना अनुमानित स्कोर ज्यादा सटीक तरीके से निकाल सकते हैं. वहीं अगर किसी छात्र को लगता है कि किसी सवाल का जवाब आंसर की में गलत दिया गया है, तो उसके पास उसे चुनौती देने का भी मौका होगा. इसके लिए हर सवाल के लिए 200 रुपये की फीस देनी होगी और यह फीस सिर्फ तभी वापस मिलेगी जब छात्र सही पाया जाए. 

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Published at : 25 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Education News NEET Re Exam 2026 NEET Re-Exam Answer Key 2026 NEET Re Exam Update
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