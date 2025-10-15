हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG Counselling Schedule: जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

NEET PG Counselling Schedule: जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

NEET PG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. MCC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार चार राउंड में काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Oct 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी होने वाला है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने संकेत दिया है कि उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग की तारीखें देख सकेंगे. जिन उम्मीदवारों ने इस साल NEET PG परीक्षा पास की है, वे अब अगले चरण यानी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं.

MCC की ओर से बताया गया है कि NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और डेट्स बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर पूरा शेड्यूल, राउंड की जानकारी और रजिस्ट्रेशन की तारीखें देख सकेंगे.

काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत इस साल भी कुल चार राउंड होंगे. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वेकेंसी राउंड .  पहले तीन राउंड के लिए उम्मीदवारों को नए आवेदन (Fresh Registration) करने की अनुमति होगी, जबकि स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

ऐसे करें काउंसलिंग के लिए आवेदन

  • सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई देने वाले “NEET PG Counselling 2025 - Round 1 Registration” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा.
  • फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें और आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.
  • अब निर्धारित शुल्क (Counselling Fee) का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
  • आवेदन पूरा होने के बाद उसका PDF सेव करें और एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 15 Oct 2025 05:32 PM (IST)
