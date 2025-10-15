देशभर के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी होने वाला है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने संकेत दिया है कि उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग की तारीखें देख सकेंगे. जिन उम्मीदवारों ने इस साल NEET PG परीक्षा पास की है, वे अब अगले चरण यानी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं.

MCC की ओर से बताया गया है कि NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और डेट्स बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर पूरा शेड्यूल, राउंड की जानकारी और रजिस्ट्रेशन की तारीखें देख सकेंगे.

काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत इस साल भी कुल चार राउंड होंगे. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वेकेंसी राउंड . पहले तीन राउंड के लिए उम्मीदवारों को नए आवेदन (Fresh Registration) करने की अनुमति होगी, जबकि स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

ऐसे करें काउंसलिंग के लिए आवेदन

सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “NEET PG Counselling 2025 - Round 1 Registration” लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा.

फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें और आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.

अब निर्धारित शुल्क (Counselling Fee) का ऑनलाइन भुगतान करें.

सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

आवेदन पूरा होने के बाद उसका PDF सेव करें और एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI