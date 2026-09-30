मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब

नीट पीजी की पढ़ाई का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. दरअसल नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2026-27 में एमडी-एमएस और दूसरे पीजी मेडिकल प्रोग्राम में सीटों की संख्या बढ़कर करीब 58000 हो गई है. पिछले साल यह संख्या 52,173 थी. इस तरह कुल सीटों में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वहीं सीटों में यह इजाफा सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल संस्थानों में भी हुआ है. खास बात यह है कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या में करीब 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

नीट पीजी 2026 के नए सीट मैट्रिक्स में कई प्रमुख विशेषज्ञता वाले प्रोग्राम में सीटों का विस्तार किया गया है. इनमें एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, पैथोलॉजी, साइकियाट्री और रेस्पिरेटरी मेडिसिन शामिल है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की बात करें तो एनेस्थिसियोलॉजी में 3,205, जनरल मेडिसिन में 3,201 और जनरल सर्जरी में 2,805 सीटें हैं. इसके अलावा ओबीजी की 2,635, पीडियाट्रिक्स की 2,176 और पैथोलॉजी की 1,833 सरकारी सीटें बताई गई है. ऑर्थोपेडिक्स में 1,603, ऑप्थेल्मोलॉजी में 1,223 कम्युनिटी मेडिसिन में 1192 और रेडियो डायग्नोसिस में 1182 सीटें हैं.

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सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद भी बदलाव संभव

एनएमसी ने यह सीट मैट्रिक्स जारी करने के साथ यह भी साफ किया है कि जारी की गई सीट मैट्रिक्स में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है. वहीं मौजूदा लिस्ट में उन आवेदनों से जुड़ी अतिरिक्त सीटें शामिल नहीं है, जो इनमें मौजूद है. पीजी कोर्स में सीटें बढ़ाने या नए पीजी कोर्स शुरू करने की मांग की गई है. बाद में जिन सीटों या नए प्रोग्राम को मंजूरी मिलेगी, उन्हें अपडेटेड सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा. सभी मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि एडमिशन केवल स्वीकृत सीटों की संख्या के आधार पर ही किया जाए. काउंसलिंग के दौरान सीट मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी मिलने पर मामला मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पास भेजा जाएगा.

PwBD के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया

नीट पीजी काउंसलिंग में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 से खुलेगा. उम्मीदवार एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in के जरिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए मेडिकल असेसमेंट भी तय समय में होगा. प्राथमिक मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर शाम 5 बजे से 9 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं अपील के लिए 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपीलीय मेडिकल बोर्ड असेसमेंट बोर्ड उपलब्ध रहेगा.

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