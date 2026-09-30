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हिंदी न्यूज़शिक्षामेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब

नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया. NMC और MCC की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2026-27 में MD-MS और दूसरे पीजी मेडिकल प्रोग्राम में सीटों की संख्या बढ़कर करीब 58000 हो गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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नीट पीजी की पढ़ाई का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. दरअसल नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2026-27 में एमडी-एमएस और दूसरे पीजी मेडिकल प्रोग्राम में सीटों की संख्या बढ़कर करीब 58000 हो गई है. पिछले साल यह संख्या 52,173 थी. इस तरह कुल सीटों में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वहीं सीटों में यह इजाफा सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल संस्थानों में भी हुआ है. खास बात यह है कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या में करीब 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 

नीट पीजी 2026 के नए सीट मैट्रिक्स में कई प्रमुख विशेषज्ञता वाले प्रोग्राम में सीटों का विस्तार किया गया है. इनमें एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, पैथोलॉजी, साइकियाट्री और रेस्पिरेटरी मेडिसिन शामिल है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की बात करें तो एनेस्थिसियोलॉजी में 3,205, जनरल मेडिसिन में 3,201 और जनरल सर्जरी में 2,805 सीटें हैं. इसके अलावा ओबीजी की 2,635, पीडियाट्रिक्स की 2,176 और पैथोलॉजी की 1,833 सरकारी सीटें बताई गई है. ऑर्थोपेडिक्स में 1,603, ऑप्थेल्मोलॉजी में 1,223 कम्युनिटी मेडिसिन में 1192 और रेडियो डायग्नोसिस में 1182 सीटें हैं. 

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सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद भी बदलाव संभव

एनएमसी ने यह सीट मैट्रिक्स जारी करने के साथ यह भी साफ किया है कि जारी की गई सीट मैट्रिक्स में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है. वहीं मौजूदा लिस्ट में उन आवेदनों से जुड़ी अतिरिक्त सीटें शामिल नहीं है, जो इनमें मौजूद है. पीजी कोर्स में सीटें बढ़ाने या नए पीजी कोर्स शुरू करने की मांग की गई है. बाद में जिन सीटों या नए प्रोग्राम को मंजूरी मिलेगी, उन्हें अपडेटेड सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा. सभी मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि एडमिशन केवल स्वीकृत सीटों की संख्या के आधार पर ही किया जाए. काउंसलिंग के दौरान सीट मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी मिलने पर मामला मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पास भेजा जाएगा. 

PwBD  के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया

नीट पीजी काउंसलिंग में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 से खुलेगा. उम्मीदवार एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in के जरिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए मेडिकल असेसमेंट भी तय समय में होगा. प्राथमिक मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर शाम 5 बजे से 9 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं अपील के लिए 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपीलीय मेडिकल बोर्ड असेसमेंट बोर्ड उपलब्ध रहेगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Education News NEET PG 2026
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