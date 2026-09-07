नीट पीजी Answer Key पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक आ सकते हैं नतीजे

मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन की उम्मीद लगाए बैठे देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज NBEMS द्वारा NEET PG 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की 30 सितंबर 2026 तक जारी किए जाने की उम्मीद है. बोर्ड के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, नतीजे घोषित करने की आखिरी समयसीमा 30 सितंबर ही तय की गई है. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की अलग से घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि फाइनल आंसर की और परिणाम दोनों एक साथ ही वेबसाइट पर लाइव किए जाएंगे.

जयपुर में दोबारा हुई परीक्षा, 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल

नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा का आयोजन देश भर में 30 अगस्त 2026 को किया गया था. इस परीक्षा के लिए कुल 2,65,980 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 2,63,535 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. यह परीक्षा देश के 338 शहरों में बनाए गए 1,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

इसी बीच, 30 अगस्त को परीक्षा के दौरान राजस्थान के जयपुर में एक तकनीकी दिक्कत सामने आई थी. जयपुर के सीतापुरा इलाके के दो केंद्रों पर अचानक बिजली गुल होने की वजह से परीक्षा को बीच में ही रोकना पड़ा था. इसके बाद, बोर्ड ने इन केंद्रों के प्रभावित 2,445 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया. यह Re-exam 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है.

प्रोविजनल नहीं, सीधे आएगी फाइनल answer key

नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस बार जो answer key जारी होगी, वह प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल answer key होगी. इसका मतलब यह है कि बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करने के बाद ही इसे तैयार किया जा रहा है. इसी फाइनल answer key के आधार पर ही छात्रों के अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट तैयार होगी.

रिजल्ट के साथ ही बोर्ड कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा, जिससे छात्रों को अपनी क्वालीफाइंग स्थिति का पता चल सकेगा. इसके साथ ही, नीट पीजी पात्रता के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तारीख भी 30 सितंबर 2026 ही निर्धारित की गई है.

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वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे फाइनल answer key

जैसे ही NBEMS की तरफ से परिणाम और आंसर की का लिंक एक्टिव किया जाएगा, उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके उसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

यहां आपको NEET PG 2026 Final Answer Key या रिजल्ट से जुड़ा एक डायरेक्ट लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. क्लिक करते ही आंसर की एक PDF फाइल के रूप में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी. उम्मीदवार इस PDF को डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर रख सकते हैं.

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