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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG 2026 : NEET PG 2026: एग्जाम टाइमिंग और पैटर्न दोनों बदले, जानें डिटेल

NEET PG 2026 : NEET PG 2026: एग्जाम टाइमिंग और पैटर्न दोनों बदले, जानें डिटेल

NEET PG 2026 : परीक्षा से ठीक पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाना है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Aug 2026 04:35 PM (IST)
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NEET PG 2026 : NEET-PG 2026 की तैयारी कर रहे लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं. परीक्षा से ठीक पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाना है. अब छात्रों को परीक्षा केंद्र के लिए दूर-दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, परीक्षा शहर की जानकारी पहले से मिल जाएगी और हर सवाल को हल करने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा समय भी मिलेगा. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया है. तो आइए जानते हैं कि NEET-PG 2026 में इस बार क्या-क्या बदलाव किए गए हैं. 

परीक्षा से पहले सरकार ने किए बड़े बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 अगस्त 2026 को होने वाली NEET-PG परीक्षा से पहले नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने NEET-PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने NBEMS, तकनीकी टीम और अन्य एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा भी की. इस साल NEET-PG 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.5 प्रतिशत से ज्यादा है. 

अब घर के पास मिलेगा परीक्षा केंद्र

इस बार परीक्षा केंद्र आवंटन की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है. पहले परीक्षा केंद्र पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाते थे. इससे देर से आवेदन करने वाले कई उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों में जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी. अब नई व्यवस्था के तहत उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के लिए तीन पसंदीदा राज्यों का चयन कर सकेंगे. इसमें अपने राज्य को पहली प्राथमिकता देना जरूरी होगा. मंत्रालय का कहना है कि इससे उम्मीदवारों को उनके घर के नजदीक परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना बढ़ेगी और बिना जरूरत के यात्रा से राहत मिलेगी. 

परीक्षा शहर की जानकारी पहले मिलेगी

एक और बड़ा बदलाव परीक्षा शहर की जानकारी को लेकर किया गया है. अब उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग तीन हफ्ते पहले ही यह बता दिया जाएगा कि उनका परीक्षा शहर कौन-सा होगा. पहले यह जानकारी परीक्षा से कुछ दिन पहले मिलती थी, जिससे यात्रा और रहने की व्यवस्था करने में परेशानी होती थी. नई व्यवस्था से उम्मीदवार समय रहते अपनी पूरी योजना बना सकेंगे. 

बदला परीक्षा पैटर्न

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है. अब परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 210 मिनट का समय मिलेगा.  पहले परीक्षा में 200 प्रश्न होते थे और कुल अंक 800 तय थे. हालांकि परीक्षा की कुल अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या कम होने से उम्मीदवारों को हर सवाल हल करने के लिए पहले से ज्यादा समय मिलेगा.

इस बार एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

पिछले कुछ सालों में अलग-अलग परिस्थितियों के कारण NEET-PG परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में कराई जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होने से सभी उम्मीदवारों को समान मुश्किल स्तर का प्रश्नपत्र मिलेगा. 

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सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया और मजबूत

सरकार ने इस बार परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया है आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के दिन तक आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाएगा. अगर किसी उम्मीदवार की पहचान फिंगरप्रिंट से नहीं हो पाती है तो आइरिस बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पहचान की जाएगी. 

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए कई स्तर की एन्क्रिप्शन तकनीक, सुरक्षित ऑफलाइन तैयारी और परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले नियंत्रित डिजिटल डिस्क्रिप्शन की व्यवस्था की गई है. मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रश्नपत्र पहले से लीक होने का कोई भी दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है. 

नकल और फर्जीवाड़े पर रहेगी कड़ी नजर

NBEMS ने नकल, फर्जी उम्मीदवार या किसी भी तरह की अनियमित गतिविधि की शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग ईमेल सुविधा भी शुरू की है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को लगातार जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है. NEET-PG 2026 परीक्षा देश के करीब 340 शहरों में स्थित 1,300 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. परीक्षा संचालन के लिए 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, उम्मीदवारों की जांच, सिग्नल जैमर, सुरक्षित कंप्यूटर आवंटन और लाइव मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी. 

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Published at : 02 Aug 2026 04:35 PM (IST)
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