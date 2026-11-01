ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNCERT Class 10 New Books 2027: CBSE छात्राें के लिए बड़ी खबर, 2027 सत्र से पहले आएगी NCERT की नई किताबें 

NCERT Class 10 New Books 2027: CBSE छात्राें के लिए बड़ी खबर, 2027 सत्र से पहले आएगी NCERT की नई किताबें 

एनसीईआरटी ने नई बुक को लेकर अपनी तैयार पूरी कर ली है. वहीं बताया जा रहा है कि  2027 का एकेडमिक सेशन शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले यह बुक छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

NCERT Class 10 New Books 2027: NCERT की ओर से बोर्ड स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. एनसीईआरटी दिसंबर 2026 तक क्लास 10वीं की नई टेक्स्ट बुक रिलीज करने का प्लान बना रहा है. रिपाेर्ट्स के अनुसार एनसीईआरटी ने नई बुक को लेकर अपनी तैयार पूरी कर ली है. वहीं बताया जा रहा है कि  2027 का एकेडमिक सेशन शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले यह बुक छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपडेटेड सिलेबस समझने के लिए और समय मिलेगा. इसे लेकर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस 15 नवंबर 2026 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भेज दिया जाएगा.  वहीं अपडेटेड सिलेबस एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. 

सभी विषयों को कवर करेंगी नई बुक 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Healthcare Jobs: झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
DU Jobs: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
Single Teacher Schools: देश के कितने स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन
देश के कितने स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन
शिक्षा
ONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन
ONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन

एनसीईआरटी की नई किताबों को लेकर कहा जा रहा है कि ये किताबें सभी विषयों को कवर करेगी. एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की नई रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, स्किल एजुकेशन, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन शामिल होंगे. वहीं भाषा की किताबें 20 नवंबर तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि बाकी किताबें दिसंबर 2026 तक रिलीज करने का प्लान है. इसके अलावा नई किताबें बदले हुए स्कूल करिकुलम के तहत तैयार की जा रही है. 2027 में क्लास 10 में आने वाले स्टूडेंट 2027-28 के लिए इन किताबों का इस्तेमाल करेंगे. 

ये भी पढ़ें-Healthcare Jobs: झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू

स्टूडेंट को क्या होगा इससे फायदा?

बताया जा रहा है कि टेक्स्ट बुक्स के जल्दी रिलीज होने से स्टूडेंट को नया एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले बदला हुआ सिलेबस समझने में मदद मिलेगी. जो स्टूडेंट अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले क्लास 10 का सिलेबस देखने का मौका मिलेगा. टीचर्स के पास अपडेटेड कंटेंट को रिव्यू करने और बदले हुए सिलेबस के हिसाब से लेसन तैयार करने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा. एनसीईआरटी का मकसद कई प्लेटफार्म पर तय कीमतों पर टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराना भी है, ताकि ब्लैक मार्केटिंग और पायरेटेड किताबों की बिक्री की संभावना कम हो सके. 

कहां से खरीद सकते हैं नई किताबें?

एक बार एनसीईआरटी की ओर से किताबें रिलीज होने के बाद स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट ncert.nic.in से खरीद सकते हैं. इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट और आर्मी पोस्ट सर्विसेज पर भी किताबें उपलब्ध होगी, स्टूडेंट्स यहां से भी किताबें खरीद सकते हैं. वहीं अगर डेटा की बात करें तो एनसीईआरटी ने 2026 एकेडमी ईयर के दौरान 70.9 मिलियन टेक्स्ट बुक्स बेचीं,  जो अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है.  यह बदली हुई किताबें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में हो रहे बदलाव का हिस्सा है. 

ये भी पढ़ें-DU Jobs: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Healthcare Jobs: झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
DU Jobs: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
Single Teacher Schools: देश के कितने स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन
देश के कितने स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन
शिक्षा
ONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन
ONGC में अप्रेंटिस के 3047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉग की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉग की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
इंडिया
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
इस नए गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खोली विराट की पोल, कांपने लगे 'किंग कोहली'
इस नए गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खोली विराट की पोल, कांपने लगे 'किंग कोहली'
विश्व
Explained: जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget