इस नए गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खोली विराट की पोल, कांपने लगे 'किंग कोहली'

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया है. खबर है कि भारत के एक नए तेज गेंदबाज ने नेट्स में विराट के पसीने छुड़ा दिए. रविवार की सुबह रोहित, विराट, केएल राहुल ने भी अभ्यास किया. हालांकि कप्तान शुभमन गिल इस नेट सेशन से गायब रहे. इसी बीच टीम इंडिया में अभी-अभी आए आकिब नबी ने खासतौर पर विराट को परेशानी में डाला.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. इस सीरीज के लिए आकिब नबी, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और यश ठाकुर जैसे नए और युवा तेज गेंदबाजों को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया था. रविवार की सुबह अंशुल कंबोज ने टप्पे पर जबरदस्त पकड़ दिखाई, वहीं गुरनूर ने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर अच्छा बाउंस हासिल किया.

आकिब नबी ने विराट कोहली को किया परेशान

रेव स्पोर्ट्स के अनुसार आकिब नबी ने नेट्स में विराट कोहली को खूब परेशान किया. नबी लगातार गेंद को दोनों तरफ घुमा रहे थे और बार-बार विराट को बीट किया. जम्मू-कश्मीर से आने वाले नबी न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में खेले थे, जहां उन्होंने दोनों पारियों में मिलकर 6 विकेट चटकाए थे. अब विराट को मुश्किल में डालकर उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म साबित करके दिखाई है.

दोपहर बाद जब विराट दोबारा अभ्यास करने आए तो कुछ क्लासी शॉट लगाए, लेकिन रिपोर्ट अनुसार आकिब नबी ने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक बहुत परेशान किया.

विराट हुए निराश

आकिब नबी की गेंद कभी विराट को बीट करके उनके पैड पर लगती, कभी थाई पैड पर लगती. वहीं कई बार बल्ले को बीट करती या किनारा लेकर पीछे चली जाती. एक समय के लिए विराट बहुत निराश दिखने लगे थे कि आकिब उन्हें बार-बार चकमा दे रहे हैं. खैर कुछ देर बाद ही विराट और रोहित की मैदान पर जुगलबंदी भी देखने को मिली. नेट्स में केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पसीनी बहाए.

प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मिला मौका

आकिब नबी की बात करें तो उन्हें भारतीय टीम में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह चांस मिला है. प्रसिद्ध चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. उन्हें पहले केवल आखिरी 2 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था. मगर BCCI ने बाद में उन्हें पहले तीन मैचों के लिए भी स्क्वाड में शामिल कर लिया था.

यह भी पढ़ें:

'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा