MPPSC Main Exam 2025 Dates: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकलने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक हटाए जाने के बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है. आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच होगा.

मेंस एग्जाम की डेट्स की घोषणा होते ही लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है. दरअसल, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम मार्च 2025 में जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कटऑफ और आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका आरोप था कि आयोग ने कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जारी नहीं की और आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों पर चयनित नहीं किया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी.

अब जबलपुर हाई कोर्ट ने परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया. इसके बाद आयोग ने बिना देरी किए मेंस एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया. अधिकारियों के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी.

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किन जिलों में होगी परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 अगस्त से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, उज्जैन और बालाघाट शामिल हैं. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 17 से 20 अगस्त तक सामान्य अध्ययन के चार पेपर आयोजित होंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को 400 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है.

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