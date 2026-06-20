हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMPPSC मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, 17 से 22 अगस्त तक होंगे एग्जाम; अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, 17 से 22 अगस्त तक होंगे एग्जाम; अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

MPPSC Main Exam 2025 Dates: जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 20 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

MPPSC Main Exam 2025 Dates: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकलने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक हटाए जाने के बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है. आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच होगा.

मेंस एग्जाम की डेट्स की घोषणा होते ही लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है. दरअसल, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम मार्च 2025 में जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कटऑफ और आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका आरोप था कि आयोग ने कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जारी नहीं की और आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों पर चयनित नहीं किया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी.

अब जबलपुर हाई कोर्ट ने परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया. इसके बाद आयोग ने बिना देरी किए मेंस एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया. अधिकारियों के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी.

यह भी पढ़ें- शिक्षा में उत्तराखंड का बड़ा कमाल, ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने से बस एक कदम दूर

किन जिलों में होगी परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 अगस्त से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, उज्जैन और बालाघाट शामिल हैं. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 17 से 20 अगस्त तक सामान्य अध्ययन के चार पेपर आयोजित होंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को 400 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है.

यह भी पढ़ें- SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Jun 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Education MPPSC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, 17 से 22 अगस्त तक होंगे एग्जाम; अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित, 17 से 22 अगस्त तक होंगे एग्जाम; अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
शिक्षा
SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप
SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप
शिक्षा
UPSC के EWS कोटे पर उठे सवाल, क्या जरूरतमंदों का हक छिन रहा है?
UPSC के EWS कोटे पर उठे सवाल, क्या जरूरतमंदों का हक छिन रहा है?
शिक्षा
Re-NEET: NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर में होगा मॉक ड्रिल, सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात; जानें डिटेल्स 
NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर में होगा मॉक ड्रिल, सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात; जानें डिटेल्स 
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
बिहार
खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम सुरक्षा रहेगी जारी, 25 जून को अगली सुनवाई
खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम सुरक्षा रहेगी जारी, 25 जून को अगली सुनवाई
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
विश्व
मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
खामेनेई के बयान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
धर्म
Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
यूटिलिटी
Delhi Govt. Action Plan: दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?
दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget