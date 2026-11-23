MP Police Constable Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है. मंडल ने 22 नवंबर को शॉर्ट नोटिस जारी कर बताया कि विज्ञापन क्रमांक 583/2026 के तहत होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से फिलहाल टाल दी गई है. पहले यह लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होने थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को संशोधित परीक्षा शेड्यूल और नई तारीखों का इंतजार करना होगा.

7500 रिक्त पदों के लिए होनी थी परीक्षा

इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय में आरक्षक (जनरल ड्यूटी) के कुल 7,500 खाली पदों को भरा जाना है. जिसमें 6800 पद नॉन एसएएफ कैडर और 700 पद स्पेशल आर्म्ड फोर्स के शामिल है. वहीं करीब 7.54 लाख उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है. परीक्षा स्थगित होने के बाद नई तारीखों, सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर समय-समय पर जारी की जाएगी.

कब तक जारी होगा नया शेड्यूल?

22 नवंबर को जारी नोटिस में बोर्ड ने फिलहाल नई परीक्षा तारीख की संभावित अवधि का जिक्र नहीं किया है. मंडल के अनुसार संशोधित परीक्षा कार्यक्रम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जाएगा. वहीं परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा के साथ ही नए एडमिट कार्ड, सीट स्लिप और परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह सोशल मीडिया या अनाधिकृत माध्यमों पर वायरल हो रही किसी भी खबर पर भरोसा न करें और केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट की सूचनाओं पर ही नजर बनाए रखें.

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22 सितंबर से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हुई थी. वहीं उम्मीदवारों को 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन का मौका दिया गया था, जबकि फॉर्म में सुधार करने के लिए 11 अक्टूबर तक का समय मिला था. वहीं इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी के साथ दूसरे सरकारी भत्ते दिए जाएंगे.

क्या है परीक्षा का पैटर्न?

यह लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में 2 घंटे की होगी. इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है. प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता व मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंकगणित के सवाल शामिल होंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा.

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