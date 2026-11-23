Bihar Board Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने साल 2027 की वार्षिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से छात्र और संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल इस डमी प्रवेश पत्र को देख और डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल एडमिट कार्ड जारी होने से पहले विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने डमी एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरणों की बारीकी से जांच कर लें, ताकि परीक्षा के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

26 नवंबर तक खुला रहेगा करेक्शन विंडो

दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही बिहार बोर्ड ने इसमें करेक्शन करने के लिए विंडो भी सक्रिय कर दी है. सुधार की यह सुविधा 26 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. यदि किसी छात्र के एडमिट कार्ड में उसके नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, चुने गए विषयों या फोटो आदि से जुड़ी कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसे बिना देर किए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देनी होगी.

निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्कूल प्रशासन के माध्यम से इन गलतियों को ठीक कराया जा सकता है. बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 26 नवंबर की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार या संशोधन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

नाम और जन्मतिथि में बदलाव के कड़े नियम

बिहार बोर्ड ने संशोधन प्रक्रिया को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन करेक्शन विंडो के जरिए छात्र के नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में पूर्ण परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, यदि इनमें किसी आंशिक या जरूरी सुधार की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को वैध प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ बोर्ड को आधिकारिक ईमेल भेजना होगा.

किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत या जानकारी के लिए बोर्ड ने दो अलग-अलग हेल्पडेस्क ईमेल पते जारी किए हैं. कक्षा 10वीं से जुड़े मामलों के लिए bseb@antiersolutions.com और कक्षा 12वीं के लिए bsebinterhelpdesk@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.

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ऐसे डाउनलोड करें दूसरा डमी एडमिट कार्ड

विद्यार्थी और स्कूल प्रमुख घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना डमी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध स्टूडेंट लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद अपनी कक्षा से जुड़े सेकंड डमी एडमिट कार्ड के लिंक का चयन करें. अगले चरण में मांगी गई लॉगिन जानकारी भरकर सबमिट बटन दबाएं. विवरण सबमिट करते ही आपका दूसरा डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और सभी जानकारियों का मिलान कर लें.

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