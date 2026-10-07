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इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई ट्रेडों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े जरूरी नियमों को जानकर तुरंत करें अप्लाई.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 07 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे और किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक शानदार अवसर लेकर आया है. इंडियन ऑयल के मार्केटिंग डिवीजन ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए ट्रेड, टेक्निशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 335 खाली पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 नवबंर 2026 को शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा सकते हैं. 

पदों का विवरण और जरूरी शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्निशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएंगी. टेक्निशियन अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

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ट्रेड अप्रेंटिस ITI के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में दो साल का फुल-टाइम ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA, B.Com, B.Sc या BBA की रेगुलर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए केवल 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 

उम्र सीमा और आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. उम्र की गणना 30 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जैसे SC, ST, OBC उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है. 

बिना परीक्षा और इंटरव्यू के होगा सीधा चयन

IOCL अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता जैसे डिप्लोमा, डिग्री या ITI में प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. इस लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री-एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा.

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ट्रेनिंग की अवधि और कैसे करें आवेदन?

चयनित उम्मीदवारों को इंडियन ऑयल के तहत 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके दौरान उन्हें हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड भी मिलेगा. उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि इसके आवेदन IOCL की मुख्य वेबसाइट पर नहीं, बल्कि योग्यता अनुसार नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल्स के जरिए करने होंगे.

ITI और 12वीं पास उम्मीदवारों को NAPS पोर्टल पर और डिप्लोमा व ग्रेजुएट उम्मीदवारों को NATS पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद लॉगिन करके Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) सर्च करके अंतिम तिथि 4 नवंबर 2026 से पहले अपना आवेदन सबमिट करना होगा.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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