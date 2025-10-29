हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल

ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल

ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, जिसके तहत अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ने वाले छात्रों को 28 लाख रुपए तक की फीस छूट मिलेगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया में हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ऐसी स्कॉलरशिप शुरू की है, जो आपकी पढ़ाई का बोझ काफी कम कर सकती है. यह स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में इतनी बड़ी राहत देगी कि विदेश में पढ़ाई आपके लिए पहले से कहीं आसान हो जाएगी.

ये स्कॉलरशिप मैक्वेरी यूनिवर्सिटी (Macquarie University) की तरफ से दी जा रही है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल एक नामी यूनिवर्सिटी है. इस यूनिवर्सिटी ने Vice-Chancellor International Scholarship का ऐलान किया है, जिसे भारत से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने आए छात्रों को दिया जाएगा.

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप?

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस में 50 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक की राहत दी जाएगी. ये करीब 28.5 लाख रुपये के बराबर है. अगर आपकी ट्यूशन फीस अधिक है, तो यह स्कॉलरशिप आपके खर्च का एक बड़ा हिस्सा कम कर देगी और पढ़ाई को किफायती बना देगी.

यह राशि दो हिस्सों में दी जाएगी

  • 40 हजार डॉलर India Early Acceptance Scholarship के तहत
  • 10 हजार डॉलर Vice-Chancellor Scholarship के तहत

कौन कर सकता है आवेदन?

छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए. छात्र के पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए. छात्र समय पर ट्यूशन फीस भरने के लिए तैयार हो. छात्र किसी दूसरी सरकारी या निजी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा हो. यह स्कॉलरशिप सिर्फ अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री करने वालों के लिए है, सर्टिफिकेट या छोटी अवधि के कोर्स वालों के लिए नहीं. इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए छात्रों की शैक्षणिक योग्यता भी मजबूत होनी चाहिए. पोस्टग्रेजुएट के लिए न्यूनतम WAM 65 होना जरूरी है. अंडरग्रेजुएट के लिए ATAR 85 या उसके बराबर स्कोर होना चाहिए.

यह भी पढ़ें - SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
Education  Macquarie University Scholarship For Indian Students Vice Chancellor International Scholarship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
ट्रेंडिंग
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
नौकरी
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget