अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया में हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ऐसी स्कॉलरशिप शुरू की है, जो आपकी पढ़ाई का बोझ काफी कम कर सकती है. यह स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में इतनी बड़ी राहत देगी कि विदेश में पढ़ाई आपके लिए पहले से कहीं आसान हो जाएगी.

ये स्कॉलरशिप मैक्वेरी यूनिवर्सिटी (Macquarie University) की तरफ से दी जा रही है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल एक नामी यूनिवर्सिटी है. इस यूनिवर्सिटी ने Vice-Chancellor International Scholarship का ऐलान किया है, जिसे भारत से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने आए छात्रों को दिया जाएगा.

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप?

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस में 50 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक की राहत दी जाएगी. ये करीब 28.5 लाख रुपये के बराबर है. अगर आपकी ट्यूशन फीस अधिक है, तो यह स्कॉलरशिप आपके खर्च का एक बड़ा हिस्सा कम कर देगी और पढ़ाई को किफायती बना देगी.

यह राशि दो हिस्सों में दी जाएगी

40 हजार डॉलर India Early Acceptance Scholarship के तहत

10 हजार डॉलर Vice-Chancellor Scholarship के तहत

कौन कर सकता है आवेदन?

छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए. छात्र के पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए. छात्र समय पर ट्यूशन फीस भरने के लिए तैयार हो. छात्र किसी दूसरी सरकारी या निजी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा हो. यह स्कॉलरशिप सिर्फ अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री करने वालों के लिए है, सर्टिफिकेट या छोटी अवधि के कोर्स वालों के लिए नहीं. इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए छात्रों की शैक्षणिक योग्यता भी मजबूत होनी चाहिए. पोस्टग्रेजुएट के लिए न्यूनतम WAM 65 होना जरूरी है. अंडरग्रेजुएट के लिए ATAR 85 या उसके बराबर स्कोर होना चाहिए.

