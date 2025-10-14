हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात

क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात

फिनलैंड एक ऐसा देश है जो न सिर्फ पढ़ाई के लिए बेहतरीन माना जाता है, बल्कि परिवारों के साथ रहने के लिए भी एक मजबूत और सहायक सिस्टम रखता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

जब कोई  स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने का फैसला करता है तो यह सिर्फ एक डिग्री लेने की बात नहीं होती, यह एक पूरी लाइफ का सपना होता है. नई जगह, नया एक्सपीरियंस और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद. वहीं अगर इस सफर में आपका पार्टनर भी साथ हो, तो यह एक्सपीरियंस और भी खास बन जाता है. साथ रहने से न  सिर्फ इमोशनल सपोर्ट मिलता है, बल्कि तनाव और शुरुआती संघर्षों से भी काफी राहत मिलती है. सभी देश अपने नियमों और वीजा नीतियों के अनुसार पार्टनर को साथ लाने की अनुमति नहीं देते हैं. लेकिन फिनलैंड एक ऐसा देश है जो न सिर्फ पढ़ाई के लिए बेहतरीन माना जाता है, बल्कि परिवारों के साथ रहने के लिए भी एक मजबूत और सहायक सिस्टम रखता है. फिनलैंड जैसे देश में अपने पार्टनर के साथ रहना एक बड़ा लेकिन बेहद फायदेमंद कदम हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि क्या आप स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं, इसका खर्च और अधिकार क्या है. 

क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं?

फिनलैंड में अगर आपके पास वैध स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट है, तो आप अपने पार्टनर को भी साथ ले जा सकते हैं. इसके लिए आपके पार्टनर को Family Member Residence Permit के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि वैध शादी का प्रमाण, आपके पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होना, और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे होना, साथ ही आप दोनों का वीजा आवेदन एक साथ या अलग-अलग किया जा सकता है. लेकिन आपके रिश्ते का प्रमाण होना चाहिए, जैसे कि विवाह प्रमाणपत्र. 

बीवी को क्या अधिकार मिलते हैं फिनलैंड में?

अगर कोई पार्टनर फिनलैंड में स्टूडेंट के साथ आता है, तो उसे कई अधिकार मिलते हैं. जैसे फुल टाइम काम करने की छूट, पत्नी को काम करने के लिए किसी अलग वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती है, पढ़ाई का भी पूरा अधिकार होता है, वो चाहें तो वहां कोई कोर्स कर सकती हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट या कोई डिग्री. इसके अलावा फिनिश पर्सनल ID मिलती है. जिससे बैंक खाता खोलना, हेल्थ सर्विस लेना और बाकी सरकारी काम करना आसान होता है. हेल्थकेयर और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं दी जाती है. इस तरह पार्टनर सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह भी अपना करियर या पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकता है. 

फिनलैंड में रहने का खर्च

फिनलैंड में जीवन का स्तर अच्छा है, लेकिन इसके साथ खर्च भी ज्यादा होता है.फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विस के अनुसार, एक स्टूडेंट को अपने रहने के लिए कम से कम 800 यूरो प्रति माह की जरूरत होती है. अगर पत्नी को भी साथ रखना है, तो खर्च और बढ़ जाता है. अगर आप और आपकी पत्नी साथ रहते हैं, तो आपको कम से कम €1,260 प्रति माह यानी लगभग 1.1 लाख की जरूरत होगी. अगर आपके साथ बच्चा है, तो यह खर्च और बढ़ जाता है. हेलसिंकी जैसे बड़े शहरों में रहने पर खर्च और ज्यादा हो सकता है. वहीं छोटे शहरों में कुछ कम हो सकता है.

Published at : 14 Oct 2025 07:14 PM (IST)
