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हिंदी न्यूज़शिक्षालद्दाख को जल्द मिलेगा पहला मेडिकल कॉलेज, 103 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ 

लद्दाख को जल्द मिलेगा पहला मेडिकल कॉलेज, 103 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ 

लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को एकेडमिक ईयर 2027-28 से चालू करने की मंजूरी दे दी. सरकार की इस मंजूरी से एकेडमिक जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे भर्ती शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Oct 2026 06:43 AM (IST)
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लद्दाख में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लेह में लद्दाख के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को एकेडमिक ईयर 2027-28 से चालू करने की मंजूरी दे दी है. सरकार की इस मंजूरी से एकेडमिक जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे 103 मंजूर रेगुलर पोस्ट पर भर्ती शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है. भारत सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार यह विकास केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अच्छी मेडिकल शिक्षा तक पहुंच और लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक जरूरी कदम है. उन्होंने कहा कि लेह में सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए मौके बढ़ाएगा. यह क्लीनिकल ट्रेनिंग सुविधाओं को मजबूत करेगा और लद्दाख में हेल्थ केयर सेवाओं के लंबे समय के विकास में योगदान देगा. 

लद्दाख में मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर 13 जुलाई 2026 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी थी. दरअसल नियमों के अनुसार पहले 80 प्रतिशत बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद ही शिक्षकों और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की भर्ती शुरू की जा सकती थी. ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को इस शर्त में एक बार की छूट मांगी थी. इस छूट का मकसद यह था कि एकेडमिक एक्टिविटीज  की प्रस्तावित शुरुआत के लिए डेडिकेटेड एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ समय पर शुरुआती भर्ती शुरू हो सके. 

अब 103 पदों पर होगी भर्ती 

एलजी के अनुरोध और इसमें शामिल तात्कालिकता का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की. इसके साथ ही मंत्रालय ने सुझाव दिया कि 103 पदों के लिए भर्ती केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पहचानी गई शैक्षणिक जरूरत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2027-28 में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी. वहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यह भी पक्का करेगी कि अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से पोस्ट रेगुलर बेसिस पर भरी जाएं और जैसे ही प्रपोज्ड फैसिलिटीज पूरी हो जाएं, मेडिकल कॉलेज अपने डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाए. 

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एलजी ने जताया है आभार 

लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने अनुरोध को मानने के लिए जेपी नड्डा को धन्यवाद देते हुए कहा कि लेह में मेडिकल कॉलेज चालू होना लद्दाख के लिए एक अहम पड़ाव है और इससे लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी. उन्होंने लद्दाख में मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है. सक्सेना ने कहा कि इस मंजूरी से हम एकेडमिक जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे जरूरी एकेडमिक टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंग. उनका कहना है कि हमारा मकसद लद्दाख के युवाओं को अच्छी मेडिकल एजुकेशन तक ज्यादा पहुंच देना है. साथ ही इलाके के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना है. 

अब घर के पास ही मिलेगी छात्रों को मेडिकल शिक्षा 

लेह में मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से लद्दाख के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई और दूसरे क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा. साथ ही माना जा रहा है कि इससे स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. वहीं माना जा रहा है कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति में यह मेडिकल कॉलेज लद्दाख में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Education News Ladakh Medical College
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