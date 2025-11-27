हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ गई है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. आने वाले साल यानी 2026 की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी और बोर्ड 30 अप्रैल तक रिजल्ट जारी कर देगा.

कब होंगी परीक्षाएं?

बोर्ड की घोषणा के मुताबिक 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं राज्य भर के परीक्षा केंद्रों में एक ही शेड्यूल पर ली जाएंगी.

परीक्षाओं के बाद 12 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण शुरू होगा. इसके बाद मूल्यांकन कार्य 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा. इसके बाद 23 अप्रैल से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अप्रैल तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

10वीं कक्षा का पूरा परीक्षा कार्यक्रम

10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च को अंग्रेजी पेपर से शुरू होंगी. अगले दिन 5 मार्च को म्यूजिक (वोकल) की परीक्षा ली जाएगी. 6 मार्च को हिंदी और 7 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी की परीक्षा होगी. 11 मार्च को विद्यार्थी गणित का पेपर देंगे, जबकि 14 मार्च को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम आयोजित होगा.

16 मार्च को कंप्यूटर साइंस और 17 मार्च को म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंटल) की परीक्षा होगी. इसके बाद 18 मार्च को होम साइंस और 20 मार्च को उर्दू, तमिल, तेलुगू, संस्कृत और पंजाबी भाषाओं की परीक्षा ली जाएगी. 23 मार्च को आर्ट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, आईटी, हेल्थकेयर, रिटेल, एग्रीकल्चर, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और कई अन्य व्यावसायिक विषयों का एग्जाम होगा. परीक्षा का अंतिम पेपर 28 मार्च को सोशल साइंस का होगा.

12वीं कक्षा का परीक्षा कार्यक्रम

12वीं की परीक्षाएं भी 3 मार्च से शुरू होंगी, पहले दिन संस्कृत का पेपर होगा. 5 मार्च को अंग्रेजी और 6 मार्च को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा होगी. 7 मार्च को इकोनॉमिक्स और 9 मार्च को फिजिक्स की परीक्षा ली जाएगी. समाजशास्त्र का एग्जाम 10 मार्च को और फाइन आर्ट्स की परीक्षा 11 मार्च को होगी.

12 मार्च को हिंदी और उर्दू के पेपर होंगे, जबकि 13 मार्च को अकाउंटेंसी और जीवविज्ञान की परीक्षा आयोजित होगी. मनोविज्ञान का एग्जाम 14 मार्च को और फ्रेंच का 16 मार्च को होगा. 17 मार्च को राजनीतिक विज्ञान और 18 मार्च को फिलॉसफी की परीक्षा ली जाएगी. गणित का पेपर 19 मार्च को और नृत्य का पेपर 20 मार्च को होगा.

23 मार्च को रसायन विज्ञान और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा आयोजित होगी, इसके बाद 24 मार्च को होम साइंस और ह्यूमन इकोलॉजी की परीक्षा होगी. भूगोल की परीक्षा 25 मार्च को और इतिहास की परीक्षा 27 मार्च को होगी. 28 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जाम लिया जाएगा.



30 मार्च को कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, योग, आईटी, ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, मीडिया, रिटेल और कई अन्य व्यावसायिक विषयों की परीक्षाएं होंगी. 12वीं की अंतिम परीक्षा 1 अप्रैल को म्यूजिक विषय की होगी.



यह भी पढ़ें - झारखंड बोर्ड ने जारी की 2026 बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, फरवरी से शुरू होंगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI