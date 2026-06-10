हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाKhan Sir Father: कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?

Khan Sir Father: कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?

Khan Sir Father: खान सर की गिरफ्तारी पर रोक मिलने के बाद उनकी निजी जिंदगी चर्चा में है. जाने उनके पिता क्या करते हैं और आज खान सर की अनुमानित नेटवर्थ कितनी बताई जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

Khan Sir Father: बिहार के कोचिंग टीचर खान सर एक बार फिर चर्चे में है.  जानकारी के लिए बता दें कि चर्चित कोचिंग टीचर खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. पटना सिविल कोर्ट ने खान सर का अग्रिम जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले को लेकर मामला दर्ज किया था. मामला दर्ज होने के बाद खान सर गायब हो गए थे. उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. इस बीच शनिवार को खान सर के वकील ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.  जिस पर आज सुनवाई हुई है.  इसी बीच लोगों के मन में खान सर की निजी जिंदगी से जूड़े कई सवाल मन में आ रहे हैं.  सबसे ज्यादा सवाल उनके परिवार को लेकर पूछे जा रहे हैं. कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर खान सर के पिता क्या करते हैं और क्या उनका परिवार पहले से ही काफी अमीर था. 

क्या करते हैं खान सर के पिता?

खान सर का असली नाम फैसल खान बताया जाता है.  विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि उनके पिता का नाम बसीर खान है, जो भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं.  वहीं उनकी मां एक गृहिणी हैं.  ये बात खान सर ने कई बार अपने संघर्ष भरे दिनों के बारे में बताते हुए जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने बताया है कि एक समय ऐसा भी था जब आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका परिवार अनुशासित माहौल वाला था, लेकिन वह किसी बड़े कारोबारी या अरबपति परिवार से नहीं आते थे. यही वजह है कि आज भी खान सर अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और शिक्षा को देते हैं. 

यह भी पढ़ेंः PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?

आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक माने जाते हैं खान सर

आज खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं. पटना में उनका बड़ा कोचिंग संस्थान भी है और उनका यूट्यूब चैनल भी करोड़ों छात्रों तक पहुंचता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके यूट्यूब चैनल का नाम "Khan GS Research Centre" है जिसपर करीब 2.4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. उनकी कमाई को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जात हैं. कुछ रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ करिब 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. वे बताते हैं कि  उनकी आय का मुख्य स्रोत कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब और शैक्षणिक सामग्री है. हालांकि खान सर ने कभी अपनी कुल संपत्ति का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है. 

यह भी पढ़ेंः 23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 10 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Khan Sir Arrest News Khan Sir Father Khan Sir Family
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Khan Sir Father: कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
शिक्षा
NEET Re-Exam 2026 : एनटीए से एयरफोर्स, फिर पोस्टऑफिस से परीक्षा केंद्र, जानें आपको कैसे मिलेगा NEET UG का पेपर?
एनटीए से एयरफोर्स, फिर पोस्टऑफिस से परीक्षा केंद्र, जानें आपको कैसे मिलेगा NEET UG का पेपर?
शिक्षा
NEET UG 2026 री-एग्जाम पर संसद सख्त, NTA और NMC अधिकारियों से कल होगी पूछताछ
NEET UG 2026 री-एग्जाम पर संसद सख्त, NTA और NMC अधिकारियों से कल होगी पूछताछ
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
'न बिजली जले, न पंखा चले...', यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा गीत
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
स्पोर्ट्स
IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
US Iran War: होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
एग्रीकल्चर
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
ऑटो
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget