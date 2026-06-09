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हिंदी न्यूज़शिक्षाPG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?

PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को पीजी की पढ़ाई के लिए हर महीने 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Jun 2026 08:22 AM (IST)
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  • चयन अखिल भारतीय मेरिट आधार पर; ऑनलाइन आवेदन करें.

हायर एजुकेशन हासिल करने की इच्छा रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (NSPG) योजना बड़ी राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत योग्य छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की पढ़ाई के दौरान हर महीने 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

सरकार की इस पहल का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है. कई बार आर्थिक तंगी के कारण छात्र स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे छात्रों के लिए यह योजना काफी लाभदायक साबित हो सकती है.

कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति?

राष्ट्रीय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों को 15,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है. यह राशि साल में 10 महीने के लिए प्रदान की जाती है. छात्र अपनी पढ़ाई की अवधि के दौरान अधिकतम दो वर्षों तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस प्रकार पात्र छात्रों को दो वर्षों में कुल 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल उन छात्रों को मिलेगा जो पहली बार किसी स्नातकोत्तर (Postgraduate) पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक (Full-Time) पीजी कोर्स में दाखिला होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदक की आयु आवेदन के समय 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. सरकार ने योजना का लाभ जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने के लिए पारिवारिक आय की सीमा भी निर्धारित की है.

आय सीमा क्या है?

योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्र के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आय प्रमाण पत्र के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी.

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कैसे होगा चयन?

राष्ट्रीय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में चयन अखिल भारतीय मेरिट (All India Merit) के आधार पर किया जाएगा. यानी देशभर से आवेदन करने वाले छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इसी मेरिट लिस्ट के अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसलिए बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले छात्रों के चयन की संभावना अधिक रहती है.

आवेदन की प्रक्रिया

छात्रों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarships Portal) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके साथ ही छात्रों को कक्षा 9वीं से लेकर उच्चतम योग्यता तक की अंकतालिकाएं, प्रवेश पत्र, बैंक खाते की जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

यह भी पढ़ें - UGC Scholarship 2026: सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Education National Scholarship For Postgraduate Studies
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