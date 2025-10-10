जोधपुर की एमबीएम यूनिवर्सिटी में 100 में मिले 137 नंबर, रिजल्ट देखकर हैरान हुए स्टूडेंट्स

जोधपुर की एमबीएम (मगनीराम बांगड़ मेमोरियल) यूनिवर्सिटी में इन दिनों एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी ने बीई सेकेंड सेमेस्टर (मैकेनिकल) का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कई स्टूडेंट्स को 100 में से 137 तक नंबर दे दिए गए. रिजल्ट देखकर स्टूडेंट्स हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते ही चर्चा का विषय बन गई.



रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला 7 अक्टूबर का है, जब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट और मार्कशीट अपलोड की थी. रिजल्ट में प्रैक्टिकल और सेशनल सब्जेक्ट्स, जिनके अधिकतम अंक 100 थे, उनमें 103 से लेकर 137 तक नंबर दर्ज कर दिए गए. लगभग 800 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे और सभी की मार्कशीट में किसी न किसी रूप में गड़बड़ी सामने आई है.



100 में से 137 नंबर देखकर दंग रह गए छात्र



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीई सेकेंड सेमेस्टर के एक स्टूडेंट की मार्कशीट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब सब्जेक्ट में 100 में से 137 नंबर दिखाए गए. यही नहीं, उसी छात्र को केमिस्ट्री लैब में 123 नंबर मिले. जब उसने अपनी पूरी मार्कशीट का टोटल निकाला तो पाया कि टोटल 600 में 219 दिख रहा है, जबकि वास्तविक जोड़ 675 निकल रहा था.



इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स की मार्कशीट में भी अजीब नंबर दर्ज थे. किसी को 5 सब्जेक्ट्स में 100 से ज्यादा नंबर दिए गए, तो किसी को 7 विषयों में “टॉपर्स से भी टॉप” बना दिया गया. एक छात्र के Machine Drawing (New) सब्जेक्ट में 131 अंक मिले, जो संभव ही नहीं है.



वेबसाइट से रिजल्ट हटाया गया



जब छात्रों ने यह गड़बड़ी देखी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी दी. कुछ ही घंटों में यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से रिजल्ट और मार्कशीट का लिंक हटा दिया. लेकिन तब तक कई स्टूडेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. इसके बाद मामला चर्चा में आ गया.



टेक्निकल प्रॉब्लम



मामला बढ़ता देख एमबीएम यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल गुप्ता ने सफाई दी कि यह सब एक टेक्निकल एरर की वजह से हुआ. उन्होंने बताया बीई सेकेंड सेमेस्टर के करीब 800 स्टूडेंट्स के रिजल्ट में गड़बड़ी आई है. अपलोडिंग के दौरान तकनीकी समस्या आने से नंबर गलत तरीके से सिस्टम में चले गए. डॉ. गुप्ता ने आगे कहा कि अब रिजल्ट को पूरी तरह से जांचकर सुधार किया जा रहा है. हमने टेक्निकल टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि वे रिजल्ट को ठीक करें और जल्द से जल्द नया रिजल्ट पब्लिश करें.

