हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर: क्या रद्द होगी यूपी TET 2026 परीक्षा? आयोग ने बुलाई मीटिंग जानिए TET को लेकर क्या कहा

बड़ी खबर: क्या रद्द होगी यूपी TET 2026 परीक्षा? आयोग ने बुलाई मीटिंग जानिए TET को लेकर क्या कहा

TET के स्थगित होने से प्रदेश के करीब 15 लाख प्रतियोगी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. आयोग का कहना है कि यह निर्णय जल्दबाजी से बचने और परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 23 Dec 2025 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया गया है. बैठक में बताया गया कि परीक्षा तिथियों के निर्धारण से पहले अन्य आयोगों और भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का गहन अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद ही नई समय-सारणी तय की जाएगी, ताकि परीक्षाएं आपस में टकराएं नहीं और उन्हें पारदर्शी व सुचारु ढंग से संपन्न कराया जा सके. इस फैसले से साफ है कि 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा भी स्थगित होगी.

यूपी टेट स्थगित होने से 15 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर

टीईटी परीक्षा के स्थगित होने से प्रदेश के करीब 15 लाख प्रतियोगी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. आयोग का कहना है कि यह निर्णय जल्दबाजी से बचने और परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. बैठक में यह भी फैसला किया गया कि आयोग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए आंतरिक विजिलेंस प्रणाली (इंटरनल विजिलेंस सिस्टम) स्थापित की जाएगी. इसके तहत आयोग में शीघ्र ही एक विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि परीक्षा और भर्ती से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके.

जल्द जारी होगा विस्तृत कैलेंडर

आयोग ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए जल्द ही एक विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा. इस संबंध में आयोग के उपसचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें: पतंजलि कॉलेज में 4 दिवसीय खेल महोत्सव 'ओजस' का समापन, आचार्य बालकृष्ण ने दिया सफलता का मंत्र

क्या है UP TET परीक्षा

आपको बता दें कि यूपी टीईटी (UPTET) यानि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों (कक्षा 1 से 8) में शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (UPBEB) आयोजित करता है; इसमें दो पेपर होते हैं (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) और यह उम्मीदवारों की शिक्षण योग्यता जांचती है, जिसे पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: परीक्षा का दबाव नहीं, सही तैयारी बनेगी जीत की चाबी; एग्जाम स्ट्रेस को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Tags :
Education UPTET 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदुओं का हमला देश में 'सियासी बदला'? | Mamata Banerjee | TMC
Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश के हालात पर Giriraj Singh का बड़ा बयान
Bangladesh Violence: Mamata Banerjee पर Ishika Taneja के आरोपों से तिलमिलाए TMC प्रवक्ता! | Hindu
Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट, भारत में सियासत तेज
Hindu Protest: Sanjay Sarkar ने कैमरे पर ऐसा क्या दिखाया कि भड़क गए Pradeep Bhandari? | Bangladesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget