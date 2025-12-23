बड़ी खबर: क्या रद्द होगी यूपी TET 2026 परीक्षा? आयोग ने बुलाई मीटिंग जानिए TET को लेकर क्या कहा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया गया है. बैठक में बताया गया कि परीक्षा तिथियों के निर्धारण से पहले अन्य आयोगों और भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का गहन अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद ही नई समय-सारणी तय की जाएगी, ताकि परीक्षाएं आपस में टकराएं नहीं और उन्हें पारदर्शी व सुचारु ढंग से संपन्न कराया जा सके. इस फैसले से साफ है कि 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा भी स्थगित होगी.

यूपी टेट स्थगित होने से 15 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर

टीईटी परीक्षा के स्थगित होने से प्रदेश के करीब 15 लाख प्रतियोगी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. आयोग का कहना है कि यह निर्णय जल्दबाजी से बचने और परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. बैठक में यह भी फैसला किया गया कि आयोग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए आंतरिक विजिलेंस प्रणाली (इंटरनल विजिलेंस सिस्टम) स्थापित की जाएगी. इसके तहत आयोग में शीघ्र ही एक विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि परीक्षा और भर्ती से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके.

जल्द जारी होगा विस्तृत कैलेंडर

आयोग ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए जल्द ही एक विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा. इस संबंध में आयोग के उपसचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.

क्या है UP TET परीक्षा

आपको बता दें कि यूपी टीईटी (UPTET) यानि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों (कक्षा 1 से 8) में शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (UPBEB) आयोजित करता है; इसमें दो पेपर होते हैं (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) और यह उम्मीदवारों की शिक्षण योग्यता जांचती है, जिसे पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

