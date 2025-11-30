अगर यूपी रोडवेज में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो रोडवेज ने आपके लिए खास तैयारी कर ली है. दरअसल, यूपी रोडवेज 1 और 2 दिसंबर को ओपन रोजगार मेला आयोजित कर रहा है, जिसमें 120 संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी. यह रोजगार मेला कामता बस अड्डे पर लगाया जाएगा. इस जॉब में सैलरी कितनी है? साथ ही, कितनी योग्यता जरूरी है, आइए जानते हैं.

कब से कब तक लगेगा कैंप?

जानकारी के मुताबिक, यूपी रोडवेज का यह कैंप 1 और 2 दिसंबर को कामता बस अड्डे पर लगाया जाएगा. यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम तक चलेगा. जो जितनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी उसका नंबर आएगा. इस जॉब के लिए कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी और प्रतापगढ़ यानी हर तरफ से लोग पहुंच रहे हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

यह संविदा वाली नौकरी है, मतलब फिक्स्ड सैलरी नहीं है. ऐसे में आपको 2.06 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा. अगर कोई ड्राइवर लगातार 2 महीने तक कम से कम 22 दिन प्रतिमाह ड्यूटी करता है तो उसे 1500 रुपये का अतिरिक्त अवकाश बोनस और 3000 रुपये मंथली बोनस दिया जाएगा. अगर ड्यूटी के दौरान किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा तुरंत मिलेगा.

कितनी होनी चाहिए योग्यता?

अगर आप यूपी रोडवेज में संविदा ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम छठवीं पास होना चाहिए. वहीं, 1 दिसंबर 2025 को उम्र कम से कम 23 साल 6 महीना पूरी होनी चाहिए. ऊपर की कोई लिमिट नहीं है. 50 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा हैवी मोटर व्हीकल (HMV) का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा. कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का हैवी व्हीकल (बस/ट्रक) चलाने का तजुर्बा होना जरूरी है. आंखें ठीक होनी चाहिए. कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए.

ये डॉक्युमेंट्स ले जाने बेहद जरूरी

संविदा ड्राइवरों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अधूरे कागजात लेकर न जाएं, वरना उन्हें लौटा दिया जाएगा. अब हम आपको जरूरी डॉक्युमेंट्स के बारे में बताते है.

आधार कार्ड (मूल + 2 फोटोकॉपी)

ड्राइविंग लाइसेंस (मूल + 2 फोटोकॉपी)

छठवी की मार्कशीट/सर्टिफिकेट (मूल + फोटोकॉपी)

2 साल के अनुभव का प्रमाण पत्र (कंपनी का लेटरहेड पर, पुराने मालिक का लेटर, सैलरी स्लिप, PF स्टेटमेंट – कोई एक) 4 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो (सफेद बैकग्राउंड, हाल की).

एक खाली सफेद कागज और नीला/काला पेन

अगर PSV बैज है तो उसकी कॉपी भी ले आना, बोनस पॉइंट मिलेगा.

ये भी पढ़ें: क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI