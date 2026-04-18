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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीTerritorial Army Recruitment 2026: 161 पदों पर भर्ती, रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए मौका, जानें योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया

Territorial Army Recruitment 2026: 161 पदों पर भर्ती, रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए मौका, जानें योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया

टेरिटोरियल आर्मी ने 161 पदों पर भर्ती जारी की है,यह भर्ती खासतौर पर पूर्व सैनिकों और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है. जानिए भर्ती की पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Apr 2026 07:25 AM (IST)
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टेरिटोरियल आर्मी भर्ती  का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 161 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यह अवसर खासतौर पर अनुभवी और रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया रैली के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जहां उम्मीदवारों को तय तारीख और स्थान पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा. भर्ती रैली अलग-अलग स्थानों पर 5 मई 2026 से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी.उम्मीदवार अपने पद और स्थान के अनुसार तय तारीख पर शामिल हो सकते हैं.

ये हैं ​जरूरी डेट्स 

5 मई से 8 मई 2026 - बेंगदुबी, पश्चिम बंगाल
13 मई से 16 मई 2026 - वाराणसी, उत्तर प्रदेश
20 मई से 23 मई 2026 - देहरादून, उत्तराखंड

भर्ती में किन पदों पर होगा चयन

इस भर्ती अभियान के तहत कई अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें जेसीओ जनरल ड्यूटी, सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क, शेफ, टेलर, हाउसकीपर, धोबी और ड्रेसर जैसे पद शामिल हैं.सबसे ज्यादा  पद सैनिक जीडी श्रेणी में रखी गई हैं.जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव है, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है.

योग्यता क्या होनी चाहिए

इस भर्ती में आवेदन करने वाले  उम्मीदवार पूर्व सैनिक, रिटायर्ड कर्मचारी या संबंधित विभाग में अनुभव रखने वाले होने चाहिए. कुछ पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी हो सकती है.उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए और उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.

आयु सीमा कितनी रहेगी

आयु सीमा पद और श्रेणी के अनुसार तय की जाएगी. यह भर्ती अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है, इसलिए पूर्व सैनिकों और रिटायर्ड उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा.सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़, पुल-अप्स और अन्य फिटनेस गतिविधियां शामिल हो सकती हैं.इसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार की कार्य क्षमता जांची जाएगी.फिर मेडिकल टेस्ट होगा, जहां स्वास्थ्य मानकों की जांच होगी. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू लिया जा सकता है.

कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को पद और रैंक के अनुसार वेतन दिया जाएगा.इसके साथ महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास सुविधा और अन्य सरकारी लाभ भी मिल सकते हैं. जो उम्मीदवार पहले से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन नियमों के अनुसार जारी रह सकती है.

चयन प्रक्रिया

शारीरिक परीक्षा
1-दौड़
पुल-अप्स
बैलेंस टेस्ट
अन्य फिटनेस गतिविधियां
 2-ट्रेड टेस्ट
जिस पद के लिए आवेदन किया है, उससे जुड़ी कार्य क्षमता जांची जाएगी.
3-मेडिकल टेस्ट
उम्मीदवार का स्वास्थ्य और फिटनेस चेक किया जाएगा.
4- इंटरव्यू / बोर्ड प्रक्रिया
अंतिम चरण में दस्तावेज जांच और इंटरव्यू हो सकता है.

जरूरी दस्तावेज

डिस्चार्ज बुक
PPO
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
चरित्र प्रमाण पत्र
अनुभव प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

इस भर्ती में उम्मीदवार सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट www.jointerritorialarmy.gov.in⁠. पर जायें. वहां भर्ती से जुड़ी जानकारी और नोटिफिकेशन पढें. इसके बाद उम्मीदवार तय तारीख पर अपने सभी दस्तावेजों के साथ भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा. वहीं आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

यह भी पढ़ें - Patna High Court Recruitment 2026: पटना हाई कोर्ट में 56 पदों पर भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर और जिला जज लिए आवेदन शुरू

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Published at : 18 Apr 2026 07:25 AM (IST)
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