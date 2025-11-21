इंडियन एयर फोर्स में तेजस उड़ाने वाले पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जान लें डिटेल्स

दुबई एयर शो में शुक्रवार को हुआ तेजस लड़ाकू विमान का हादसा पूरे देश को झकझोर गया. हजारों दर्शकों की मौजूदगी में स्वदेशी तेजस आसमान में रोमांचक करतब दिखा रहा था, तभी एक मोड़ लेते समय अचानक विमान नीचे की ओर गिरने लगा. कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार से जमीन से टकराया और जोरदार धमाका हुआ. आग की ऊंची लपटें उठती दिखीं.

घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 बजे हुई. एयर शो में मौजूद लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, तभी यह हादसा उनकी आंखों के सामने हुआ. आपातकालीन टीमें तुरंत पहुंचीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. भारतीय वायुसेना ने भी तेजस के क्रैश की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे की जांच की जाएगी और पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी. इस हादसे के बाद दुबई एयर शो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया.

भारतीय वायुसेना के पायलट कड़े चयन, कठिन ट्रेनिंग और सख्त मेडिकल टेस्ट से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचते हैं. तेजस जैसे एडवांस लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट को उत्कृष्ट कौशल, तेज फैसले लेने की क्षमता और बेहद मजबूत मानसिक संतुलन की जरूरत होती है.

इंडियन एयर फोर्स पायलट की सैलरी?

भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का मतलब है अच्छी सैलरी, शानदार सुविधाएं और सम्मान से भरा जीवन. पायलट की शुरुआती बेसिक पे 56,100 रुपये से शुरू होती है और अनुभव बढ़ने के साथ 1.77 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इसके अलावा फ्लाइंग अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, टेक्निकल पे और अन्य भत्ते भी पायलट को मिलते हैं. इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी पायलट की प्रदान की जाती हैं.

कैसे बनते हैं एयरफोर्स में पायलट?

भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए कई रास्ते हैं. जिनमें NDA, CDS, AFCAT और NCC स्पेशल एंट्री. हर एंट्री के लिए अलग उम्र सीमा और नियम तय हैं.





