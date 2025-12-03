DRDO में होगी 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर सकेंगे अप्लाई; ये हैं आसान स्टेप्स

भारत के सबसे प्रमुख रक्षा अनुसंधान DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है. दरअसल DRDO ने CEPTAM 11 Recruitment 2025 के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) और टेक्नीशियन-A (TECH-A) के पदों के लिए 764 वैकेंसी मौजूद हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं.

कुल कितने पदों पर भर्ती है?

DRDO ने कुल 764 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें टेक्नीशियन-A (TECH-A) के लिए 203 पद और टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) के लिए 561 पद शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात है कि योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं.

Age कितनी होनी चाहिए?

DRDO CEPTAM 11 भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. भारत सरकार के नियमों के अनुसार, आयु सीमा में छूट लागू होगी.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

स्टेप 1: DRDO की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ: drdo.gov.in

स्टेप 2: “Recruitment / Notifications / CEPTAM 11” सेक्शन खोलें

स्टेप 3: CEPTAM 11 पोस्ट के लिंक पर जाकर Registration पूरा करें

स्टेप 4: Registration के बाद लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरें. नाम, पता, शिक्षा, उम्र, लिंग, श्रेणी और Technician-A या STA-B के लिए संबंधित ट्रेड की जानकारी दें

स्टेप 5: मांगे गए डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें

स्टेप 6: आवेदन शुल्क UPI या कार्ड के माध्यम से जमा करें

फॉर्म का आवेदन शुल्क कितना है?

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है.

SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है.

