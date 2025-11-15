रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (RITES) ने अप्रेंटिसशिप के 252 पदों के लिए बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक और ITI पास सभी उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया है. खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के होगी. यानी केवल आपकी योग्यता और मार्कशीट में दिए गए अंकों के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. RITES की यह भर्ती युवाओं को सरकारी संस्थान में काम सीखने और अपने करियर को मजबूत बनाने का बेहतरीन अवसर देती है.

कौन-कौन से पदों पर भर्ती होगी?

इस भर्ती में कुल 252 पद शामिल हैं. इनमें से सबसे ज्यादा पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रखे गए हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस और ITI पास उम्मीदवारों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पद शामिल हैं.

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 146 पद हैं. इन पदों पर BE, B.Tech और B.Arch पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा BA, B.Com, BBA, B.Sc और BCA जैसे नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी पात्र हैं. डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कुल 49 पद शामिल किए गए हैं. इनमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास तीन साल का फुल-टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है. ट्रेड अप्रेंटिस के 57 पदों पर वे ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI पास किया हो.

योग्यता और जरूरी शर्तें क्या हैं?

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए चार साल की इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है. नॉन-इंजीनियरिंग उम्मीदवार भी तीन साल की अपनी स्नातक डिग्री के साथ आवेदन कर सकते हैं. डिप्लोमा वाले पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI पास होना जरूरी है. इस भर्ती में न्यूनतम अंकों की शर्त भी तय की गई है. सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं, जबकि SC, ST, OBC (NCL) और PwBD उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी.

कैसे होगा चयन?

RITES ने इस भर्ती को बेहद सरल रखा है. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के अंकों के आधार पर बने मेरिट लिस्ट से होगा. इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने या इंटरव्यू में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलने वाली रकम भी इस भर्ती को युवाओं के लिए और आकर्षक बनाती है. चयनित ग्रेजुएट अप्रेंटिस को हर महीने लगभग 14,000 रुपये मिलेंगे. डिप्लोमा अप्रेंटिस को करीब 12,000 रुपये मासिक दिया जाएगा. वहीं ITI पास ट्रेड अप्रेंटिस को 10,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार को RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद “Careers” या “Recruitment” सेक्शन में जाकर Apprentices Recruitment 2025 वाली अधिसूचना खोलनी होगी. अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने के बाद उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.

यह भी पढ़ें - ​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI