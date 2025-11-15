हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRITES में निकली 252 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन; ग्रेजुएट-डिप्लोमा और ITI पास युवाओं के लिए बड़ा मौका

RITES में निकली 252 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन; ग्रेजुएट-डिप्लोमा और ITI पास युवाओं के लिए बड़ा मौका

RITES ने 252 अप्रेंटिस पदों पर बिना परीक्षा भर्ती शुरू की है. इसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI पास युवा आवेदन कर सकते हैं. चयन केवल मार्कशीट के अंकों के आधार पर होगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (RITES) ने अप्रेंटिसशिप के 252 पदों के लिए बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक और ITI पास सभी उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया है. खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के होगी. यानी केवल आपकी योग्यता और मार्कशीट में दिए गए अंकों के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. RITES की यह भर्ती युवाओं को सरकारी संस्थान में काम सीखने और अपने करियर को मजबूत बनाने का बेहतरीन अवसर देती है.

कौन-कौन से पदों पर भर्ती होगी?

इस भर्ती में कुल 252 पद शामिल हैं. इनमें से सबसे ज्यादा पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रखे गए हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस और ITI पास उम्मीदवारों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पद शामिल हैं.

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 146 पद हैं. इन पदों पर BE, B.Tech और B.Arch पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा BA, B.Com, BBA, B.Sc और BCA जैसे नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी पात्र हैं. डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कुल 49 पद शामिल किए गए हैं. इनमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास तीन साल का फुल-टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है. ट्रेड अप्रेंटिस के 57 पदों पर वे ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI पास किया हो.

योग्यता और जरूरी शर्तें क्या हैं?

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए चार साल की इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है. नॉन-इंजीनियरिंग उम्मीदवार भी तीन साल की अपनी स्नातक डिग्री के साथ आवेदन कर सकते हैं. डिप्लोमा वाले पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI पास होना जरूरी है. इस भर्ती में न्यूनतम अंकों की शर्त भी तय की गई है. सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं, जबकि SC, ST, OBC (NCL) और PwBD उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी.

कैसे होगा चयन?

RITES ने इस भर्ती को बेहद सरल रखा है. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के अंकों के आधार पर बने मेरिट लिस्ट से होगा. इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने या इंटरव्यू में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलने वाली रकम भी इस भर्ती को युवाओं के लिए और आकर्षक बनाती है. चयनित ग्रेजुएट अप्रेंटिस को हर महीने लगभग 14,000 रुपये मिलेंगे. डिप्लोमा अप्रेंटिस को करीब 12,000 रुपये मासिक दिया जाएगा. वहीं ITI पास ट्रेड अप्रेंटिस को 10,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार को RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद “Careers” या “Recruitment” सेक्शन में जाकर Apprentices Recruitment 2025 वाली अधिसूचना खोलनी होगी. अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने के बाद उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.

यह भी पढ़ें - ​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 15 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Education Career JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget