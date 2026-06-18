हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती

12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती

राजस्थान स्मॉल इंडस्टरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर अस्सिटेंट और सेल्स असिस्टेंट के 9 पदों पर भर्ती जारी, 12वीं पास योग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन के माध्यम से 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 12वीं पास हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RAJSICO) ने जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सेल्स असिस्टेंट पदों पर भर्ती जारी की है. इस भर्ती के जरिए कुल 9 पद भरे जाएंगे.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 9 पद भरे जाएंगे.इनमें 4 पद जूनियर असिस्टेंट और 5 पद जूनियर सेल्स असिस्टेंट के लिए तय किए गए हैं. यह भर्ती नियमित नियुक्ति के लिए है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी.

इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जूनियर अस्सिटेंट उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी होगा किसके साथ ही कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता भी होनी चाहिए जैसे RSCIT, NIELIT CCC, DOEACC या समकक्ष सर्टिफिकेट इसके अलावा जूनियर सेल्स सेल्स असिस्टेंट पद के लिए केवल योग्यता ही काफी नहीं होगी इसके लिए उम्मीदवार के पास सेल्स के क्षेत्र में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

किस उम्र सीमा के लोग कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक मान्य की गई है इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है?

इस भर्ती में चयन दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोनों चरणों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट

किन पदों पर कितना दिया जाएगा वेतन?

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की प्रोबेशन अवधि के दौरान 14,600 रुपए प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा.इसके बाद सफलतापूर्वक प्रोबेशन पूरा होने पर नियमित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी.

इन बातों रखें विशेष ध्यान
उम्मीदवार फॉर्म भरते समय अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करें यदि आप जूनियर सेल्स असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें गलत जानकारी या यह अधूरे डॉक्यूमेंट होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा.

कैसे करें आवेदन?

स्टेप:1  उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट industries.rajasthan.gov.in⁠ पर  जाएं.
स्टेप:2 उसके बाद लॉगिन / रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप:3  रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और RAJSICO Recruitment 2026 पर क्लिक करें.
स्टेप:4 आवेदन करने के लिए अपने पद का चयन करें.
स्टेप:5 सभी जानकारी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
स्टेप:6 अंत में फॉर्म सबमिट करें और  अपने पास सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - इन आसान तरीकों को अपनाएं, एक साल में मिल जाएगी सरकारी नौकरी- आजमा कर देख लें

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Education JObs RAJSICO RAJSICO Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
नौकरी
UKMSSB Nursing Officer Recruitment 2026: उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई? 
उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई? 
नौकरी
प्राइवेट स्कूल की टीचर्स को कितनी मिलती है चाइल्ड केयर लीव? जान लें क्या कहते हैं नियम
प्राइवेट स्कूल की टीचर्स को कितनी मिलती है चाइल्ड केयर लीव? जान लें क्या कहते हैं नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
भारत के खिलाफ समंदर में PAK की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
G-7 में ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, बोले- 'वो 5 साल में...'
ट्रंप ने US के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, कहा- 'वो 5 साल में...'
स्पोर्ट्स
SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
बॉलीवुड
Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
शिक्षा
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget