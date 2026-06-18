12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती

अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 12वीं पास हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RAJSICO) ने जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सेल्स असिस्टेंट पदों पर भर्ती जारी की है. इस भर्ती के जरिए कुल 9 पद भरे जाएंगे.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 9 पद भरे जाएंगे.इनमें 4 पद जूनियर असिस्टेंट और 5 पद जूनियर सेल्स असिस्टेंट के लिए तय किए गए हैं. यह भर्ती नियमित नियुक्ति के लिए है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी.

इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जूनियर अस्सिटेंट उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी होगा किसके साथ ही कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता भी होनी चाहिए जैसे RSCIT, NIELIT CCC, DOEACC या समकक्ष सर्टिफिकेट इसके अलावा जूनियर सेल्स सेल्स असिस्टेंट पद के लिए केवल योग्यता ही काफी नहीं होगी इसके लिए उम्मीदवार के पास सेल्स के क्षेत्र में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

किस उम्र सीमा के लोग कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक मान्य की गई है इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है?

इस भर्ती में चयन दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोनों चरणों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.



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किन पदों पर कितना दिया जाएगा वेतन?

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की प्रोबेशन अवधि के दौरान 14,600 रुपए प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा.इसके बाद सफलतापूर्वक प्रोबेशन पूरा होने पर नियमित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी.

इन बातों रखें विशेष ध्यान

उम्मीदवार फॉर्म भरते समय अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करें यदि आप जूनियर सेल्स असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें गलत जानकारी या यह अधूरे डॉक्यूमेंट होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा.

कैसे करें आवेदन?



स्टेप:1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट industries.rajasthan.gov.in⁠ पर जाएं.

स्टेप:2 उसके बाद लॉगिन / रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप:3 रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं और RAJSICO Recruitment 2026 पर क्लिक करें.

स्टेप:4 आवेदन करने के लिए अपने पद का चयन करें.

स्टेप:5 सभी जानकारी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें

स्टेप:6 अंत में फॉर्म सबमिट करें और अपने पास सुरक्षित रख लें.



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