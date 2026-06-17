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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट

दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी, टेक्निकल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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यदि आप नौकरी तलाश रहे हैं तो देश की राजधानी से आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की तरफ से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. पात्र और इच्छुक कैंडिडेट्स 16 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम डेट 15 जुलाई 2026 तय की गई है.  उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाना होगा.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इस भर्ती अभियान के तहत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ऐसे उम्मीदवार जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, वे DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण (Registration) करना होगा. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म का प्रिंट आउट रखने की सलाह दी गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती के तहत अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित की गई है. टीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और बीएड जैसी योग्यताएं आवश्यक हो सकती हैं, जबकि तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री मांगी जा सकती है.

आयु सीमा क्या है?

DSSSB द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है. कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कुछ के लिए 20 वर्ष रखी गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 30 वर्ष और 37 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी.

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आवेदन शुल्क कितना है?

जनरल, ओबीसी और अन्य अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है.

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • अब उम्मीदवार मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी दर्ज करें.
  • फिर उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  • इसके बाद उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करें.
  • आगे के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
JObs DSSSB Recruitment 2026 DSSSB Vacancy 2026
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