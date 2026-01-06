हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में बड़ी भर्ती का एलान, 10वीं पास युवाओं के लिए 22 हजार ​पदों पर वैकेंसी; इतनी मिलेगी सैलरी

Railway Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही ग्रुप D लेवल-1 के 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Jan 2026 06:55 AM (IST)
रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने ग्रुप D लेवल-1 पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है. इस भर्ती के तहत देशभर में करीब 22 हजार पदों को भरा जाएगा. माना जा रहा है कि यह आने वाले समय की सबसे बड़ी रेलवे भर्तियों में से एक होगी, जिसमें 10वीं पास युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलने वाला है.

इस भर्ती अभियान के तहत रेलवे में पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV जैसे पदों पर नियुक्तियां होंगी. इसके अलावा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अन्य तकनीकी विभागों में भी ग्रुप D लेवल-1 के पद भरे जाएंगे. ये सभी पद रेलवे के संचालन और रखरखाव से जुड़े होते हैं, जिनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रुप D लेवल-1 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे. 

क्या है जरूरी योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अगर उम्मीदवार के पास आईटीआई या NAC का सर्टिफिकेट है, तो यह तकनीकी विभागों में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. रेलवे ने साफ किया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस भर्ती में शामिल हो सकें.

उम्र सीमा क्या होगी?

रेलवे ग्रुप D भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल तय की गई है. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

ग्रुप D लेवल-1 में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-1 में 18,000 रुपये बेसिक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और रेलवे के अन्य भत्ते भी मिलेंगे. 

कैसे होगा चयन?

सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT देनी होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी. PET पास करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी और अंत में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा. हालांकि अगर उम्मीदवार CBT परीक्षा में शामिल होता है, तो उसे 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. वहीं एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है. 

कैसे करें आवेदन?

रेलवे ग्रुप D भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर “New Registration” या “Apply Online” के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी भरें. फिर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

Published at : 06 Jan 2026 06:55 AM (IST)
